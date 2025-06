Ucrânia diz que conversações de paz com os EUA na Arábia Saudita começaram "de forma construtiva"

PUBLICIDADE

O chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, afirmou na terça-feira que as conversações entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre o fim da guerra com a Rússia, realizadas na Arábia Saudita, "começaram de uma forma muito construtiva".

Yermak faz parte de uma delegação ucraniana que se reuniu com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, em Jeddah, para conversações sobre o fim da guerra de Moscovo contra a Ucrânia, que já vai no seu quarto ano.

"Estamos a trabalhar para uma paz justa e duradoura", declarou Yermak no Telegram.

Antes da reunião, Rubio disse aos jornalistas que os EUA iriam ouvir as autoridades ucranianas sobre as condições que consideram necessárias para a paz, em vez de proporem eles próprios medidas.

"Penso que queremos ouvir para ver até onde estão dispostos a ir e depois comparar isso com o que os russos querem e ver até que ponto estamos verdadeiramente distantes", explicou Rubio aos jornalistas.

O secretário de Estado norte-americano afirmou ainda que a "única forma" de evitar o sofrimento é falar de concessões, dando a entender que os Estados Unidos vão pedir a Kiev que reconsidere as alterações ao seu plano de paz, que implica a retirada das tropas russas de todo o seu território.

Dois funcionários ucranianos disseram à AP na segunda-feira que iriam propor um cessar-fogo que abrangesse a região do Mar Negro, ataques com mísseis de longo alcance e a libertação de prisioneiros ucranianos detidos na Rússia.

Também se espera que esteja em cima da mesa um acordo entre Kiev e Washington sobre os minerais de terras raras da Ucrânia, dando a Washington acesso às riquezas minerais em troca de investimento.

Rubio disse que os acordos sobre terras raras e minerais críticos poderiam ser assinados, mas que não era uma condição prévia para os EUA avançarem com as discussões com a Ucrânia ou com a Rússia.

Talvez faça mais sentido negociar os pormenores exatos do acordo, disse Rubio.

As delegações reuniram-se durante cerca de três horas durante a manhã, antes de fazerem uma pausa, com as autoridades a informarem que as conversações iriam continuar durante a tarde.

As autoridades ucranianas e norte-americanas também não comentaram de imediato o ataque maciço em que 343 drones ucranianos visaram 10 regiões russas, deixando três pessoas mortas e 18 feridas, incluindo três crianças, segundo as autoridades de Moscovo.

As negociações anteriores sobre o acordo de terras raras fracassaram numa discussão sem precedentes na Sala Oval, após a visita de Zelenskyy à Casa Branca no final de fevereiro.

Após a reunião, Trump declarou que Zelenskyy não estava "pronto" para a paz. O líder ucraniano insistiu que qualquer acordo deveria conter garantias reais de segurança que pudessem impedir a Rússia de continuar a guerra ou de reinvadir a Ucrânia.

Posteriormente, os EUA suspenderam o apoio militar e alguma partilha de informações entre Washington e Kiev, uma pausa que os membros da administração Trump sugeriram que poderia ser levantada na sequência de discussões positivas em Jeddah.

Por seu lado, o Kremlin manteve a sua posição de longa data de que cessaria as hostilidades na condição de a Ucrânia desistir da sua candidatura à aliança militar da NATO e reconhecer como russas as regiões que Moscovo ocupou parcialmente.