A Ucrânia concordou, na terça-feira, com um cessar-fogo de 30 dias na guerra com a Rússia, sujeito a um acordo do Kremlin, disseram funcionários dos EUA após conversações na Arábia Saudita com funcionários de Kiev.

Em resposta, a administração Trump disse que iria levantar imediatamente a suspensão da ajuda militar à Ucrânia e a partilha de informações com Kiev, uma semana depois de impor as medidas para pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a entrar em negociações para acabar com a guerra com as forças invasoras russas.

