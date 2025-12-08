Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Al-Sharaa festeja aniversário da queda de Assad com presente do príncipe saudita

O presidente sírio interino Ahmad al-Sharaa é fotografado num carro em Damasco, Síria, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
O presidente sírio interino Ahmad al-Sharaa é fotografado num carro em Damasco, Síria, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 Direitos de autor  Ghaith Alsayed/ AP
Direitos de autor Ghaith Alsayed/ AP
De يورونيوز
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Al-Sharaa apresentou um pedaço do pano da Caaba de Meca com um versículo do Alcorão inscrito, oferecido pelo príncipe Mohammed bin Salman, e pendurou-o nas imediações da mesquita mais importante de Damasco.

Em uniforme militar, o presidente interino da Síria,Ahmed al-Sharaa, proferiu um discurso na mesquita dos Omíadas, em Damasco, após as orações da manhã, assinalando um ano desde a queda do regime de Bashar al-Assad, no qual se comprometeu a reconstruir o país "como ele merece".

"Obedeçam-me enquanto eu obedecer a Deus, pois Deus não se interporá no nosso caminho, seja ele grande ou pequeno. Enfrentaremos todos os desafios e todos os ultrapassaremos todos os obstáculos, se Deus quiser", disseal-Sharaaaos sírios, utilizando as palavras do primeiro califa após a morte do Profeta Maomé, Abu Bakr al-Siddiq, no seu sermão ao assumir o califado.

Al-Sharaa acrescentou que restaurará a Síria "de norte a sul, de leste a oeste, forte, com edifícios dignos do seu presente e do seu passado, e trabalharemos para a reconstruir apoiando os mais desfavorecidos e para alcançar a justiça entre as pessoas".

Al-Sharaa apresentou um pedaço do pano que cobre a Caaba de Meca, um presente do príncipe saudita Mohammed bin Salman, onde estava inscrito o seguinte versículo: "Lembrai-vos que estabelecemos a Casa, para o congresso e local de segurança para a humanidade: Adotai a Estância de Abraão por oratório" (Alcorão 2:125).

O presidente de transição disse: "Depois de Deus nos ter abençoado com a vitória clara, a nossa primeira visita ao estrangeiro foi ao Reino da Arábia Saudita, estávamos ansiosos por visitar a Santa Casa de Deus, agradecemos a Deus e oferecemos a nossa peregrinação ao Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso honrou-nos entrando na Santa Caaba e rezando no seu interior. Quando regressámos, o Príncipe Mohammed bin Salman ofereceu-nos gentilmente um pedaço da cortina da Caaba".

Celebrações na Síria e no mundo

As celebrações da queda do regime deverão ter lugar em várias zonas da Síria. As comunidades sírias em vários países do mundo, como Brasil e Áustria, também celebraram.

Telegramas de felicitações e novos selos

A agência noticiosa síria (SANA) informou que al-Sharaa recebeu hoje telegramas de felicitações do Presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan e vários outros dignitários.

A SANA também informou que a Corporação Postal Síria emitiu cinco selos e um cartão comemorativo para marcar o primeiro aniversário da queda do regime, "como parte de seu papel de documentar os eventos nacionais mais importantes através de emissões postais", disse.

O momento da queda de Assad

No dia 8 de dezembro do ano passado, as fações armadas sírias, lideradas pelo Hay'at Tahrir al-Sham, então liderado por al-Sharaa (com o nome de guerra de Abu Mohammad al-Joulani, conseguiram controlar e entrar em Damasco depois de lançarem uma operação a que chamaram "Dissuasão da Agressão", durante a qual conseguiram avançar de Idlib para Hama e Homs, depois de capturarem Alepo, e cercar a capital à velocidade da luz. Os membros do exército sírio depuseram as armas, tiraram os uniformes, e a capital foi entregue sem luta.

Bashar al-Assad fugiu para a Rússia a partir de uma base militar, uma ação que surpreendeu muita gente, incluindo alguns dos seus aliados. Desde então, este dia tornou-se a data oficial daquilo a que a oposição chama "o aniversário da libertação do país".

A oposição tomou o controlo das instituições do Estado, incluindo o Palácio do Povo, o Ministério da Defesa, a chefia do Estado-Maior e o edifício da Rádio e Televisão. As pessoas juntaram-se para brincar com os objectos de luxo da família Assad, enquanto as estátuas e imagens de Hafez al-Assad e do filho Bashar eram derrubadas e os detidos e prisioneiros eram libertados.

Partilhar Comentários

