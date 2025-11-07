O Conselho de Segurança da ONU suspendeu as sanções impostas anteriormente ao atual presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, que se prepara para uma visita aos Estados Unidos pela segunda vez este ano. Na primeira viagem, em setembro, discursou na Assembleia Geral da ONU e, desta vez, será recebido por Donald Trump na segunda-feira.

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Na sua reunião de quinta-feira, o Conselho de Segurança também levantou as sanções impostas há vários anos ao atual ministro do Interior da Síria, Anas Khattab.

Ahmad al-Sharaa era o dirigente de uma milícia islâmica com ligações à Al-Qaeda, sob cuja liderança os rebeldes derrubaram o regime de Bashar al-Assad em dezembro do ano passado, após quase 14 anos de uma sangrenta guerra civil. O Hayat Tahrir al-Sham foi retirado da lista de organizações terroristas de Washington em julho.

O presidente norte-americano falou várias vezes, de forma elogiosa, sobre a nova liderança da Síria, que, segundo afirma, está a fazer progressos na resolução das dificuldades sociais e económicas associadas à transição de poder. Aliás, os Estados Unidos começaram já, em janeiro deste ano, a levantar as sanções anteriormente impostas à Síria. A União Europeia tomou a mesma decisão em maio.

O presidente interino da Síria também se reuniu com Vladimir Putin em meados de outubro, poucos dias após as primeiras eleições parlamentares sírias, na sequência do derrube do anterior regime.