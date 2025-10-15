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Al-Sharaa da Síria pede a extradição de al-Assad do Kremlin na sua primeira viagem a Moscovo

O presidente interino sírio Ahmad al-Sharaa chega ao Grande Palácio do Kremlin para a sua reunião com o presidente russo Vladimir Putin em Moscovo, 15 de outubro de 2025
O presidente interino sírio Ahmad al-Sharaa chega ao Grande Palácio do Kremlin para a sua reunião com o presidente russo Vladimir Putin em Moscovo, 15 de outubro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Aleksandar Brezar
Publicado a Últimas notícias
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O presidente interino da Síria efetuou uma visita sem precedentes à capital russa na quarta-feira, devendo exigir que o Kremlin extradite o ditador Bashar al-Assad.

O presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, fez uma visita oficial sem precedentes a Moscovo na quarta-feira, menos de um ano depois de ter liderado uma rápida ofensiva rebelde que depôs um dos principais aliados estrangeiros da Rússia, o ditador Bashar al-Assad.

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Al-Assad era um aliado da Rússia e a intervenção de Moscovo a seu favor, há uma década, inverteu a maré da guerra civil síria, mantendo al-Assad no lugar até à sua rápida destituição em dezembro.

Agora, espera-se que al-Sharaa, que foi recebido no Kremlin com todas as honras, exija a extradição de al-Assad para que este possa ser julgado no seu país.

Al-Sharaa, que também cortejou os EUA e o Ocidente desde que chegou ao poder em dezembro de 2024, adotou uma abordagem pragmática com Moscovo, permitindo que a Rússia mantenha o controlo das suas bases aéreas e navais na costa síria, apesar de estarem em lados opostos da guerra de 13 anos.

No período que antecedeu a reunião, o Kremlin afirmou que o futuro das bases estava na agenda de Moscovo.

Al-Sharaa não mencionou as bases russas nos seus breves comentários televisivos no início da reunião, mas sublinhou os "laços históricos" entre os dois países e referiu a importância de os desenvolver.

O presidente russo, Vladimir Putin, saudou-o pela organização das eleições legislativas na Síria, que considerou um "grande sucesso".

Al-Assad: um assunto incómodo para Moscovo

Apesar de não mencionar explicitamente o elefante na sala, é de esperar que al-Sharaa aborde o tema do futuro de al-Assad na Rússia.

Moscovo, que se concentrou na sua guerra total na Ucrânia e manteve apenas um pequeno contingente militar na Síria, não tentou ir em auxílio de al-Assad e ajudar a repelir a ofensiva rebelde. No entanto, a Rússia deu asilo a al-Assad depois deste ter fugido do país.

Numa entrevista recente ao programa 60 Minutes da CBS News, al-Sharaa afirmou que as autoridades sírias "utilizarão todos os meios legais disponíveis" para exigir o julgamento de al-Assad.

Até à data, o Kremlin tem evitado o assunto.

Em declarações aos jornalistas na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, sublinhou que Moscovo concedeu asilo a al-Assad por razões humanitárias, uma vez que "ele e a sua família enfrentavam o extermínio físico".

Lavrov rejeitou as alegações de que o antigo presidente sírio teria sido recentemente tratado por envenenamento, afirmando que "não teve problemas em viver na nossa capital e não houve envenenamentos".

Confettis e flores são lançados de um helicóptero durante uma celebração que assinala os 10 anos da vitória das forças rebeldes sobre o exército de al-Assad em Idlib, 28 de março de 2025
Confetes e flores são lançados de um helicóptero durante uma celebração que assinala os 10 anos da vitória das forças rebeldes sobre o exército de al-Assad em Idlib, 28 de março de 2025 AP Photo

A viagem de alto nível de Al-Sharaa a Moscovo foi precedida de visitas de delegações russas a Damasco em janeiro e setembro, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad al-Shibani, visitou Moscovo em julho.

Para o novo governo sírio, a manutenção dos laços com a Rússia é importante para a reconstrução do país devastado pela guerra e constitui uma forma de diversificar a sua política externa.

Para o Kremlin, é essencial manter as suas bases navais e aéreas na Síria, postos avançados cruciais para manter a presença militar da Rússia no Mediterrâneo.

Na entrevista à CBS, al-Sharaa referiu que "a Rússia tem relações estreitas e de longa data com a Síria, que se relacionam com a estrutura básica do Estado e com a energia e os alimentos, para os quais a Síria depende em parte dos fornecimentos russos, bem como com alguns interesses estratégicos antigos".

A guerra na Síria, que começou em março de 2011, resultou na morte de cerca de 500 000 pessoas e deslocou metade da população de 23 milhões de pessoas. Mais de 5 milhões de sírios fugiram como refugiados, alguns dos quais para a Europa.

Embora muitos sírios esperassem inicialmente estabilidade após a destituição de al-Assad, os ataques sectários contra membros da minoria alauíta, em março, e contra a minoria drusa, em julho, causaram centenas de mortos e reavivaram as preocupações com a segurança.

Al-Sharaa teve um encontro pessoal com Donald Trump, em maio, na qual o líder norte-americano o descreveu como um "tipo jovem e atraente".

"Um tipo duro. Passado forte. Um passado muito forte. Lutador", disse Trump.

"Ele tem uma verdadeira hipótese de se aguentar... É um verdadeiro líder. Ele liderou um ataque, e ele é bastante surpreendente", acrescentou o presidente dos EUA.

O encontro entre os dois líderes abriu caminho para que os Estados Unidos levantassem as sanções impostas a al-Assad para pressionar o seu regime, num contexto de denúncias de crimes de guerra e violações dos direitos humanos.

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As táticas de terra queimada de Moscovo durante a sua intervenção militar na Síria a favor de al-Assad, que teve início em 2015, resultaram em milhares de mortes de civis e agravaram a crise dos refugiados sírios.

Um relatório do Conselho dos Direitos Humanos da ONU de 2020 declarou que as ações da força aérea russa na Síria "constituíram um crime de guerra".

Outras fontes • AP

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