Numa tentativa de combater a desinformação em massa na Internet, está a surgir um número crescente de sites de verificação de factos, alguns integrados em redações tradicionais, outros como entidades autónomas.

Mas o que acontece quando os websites de verificação de factos se tornam veículos utilizados para esconder campanhas de propaganda? Um dos sítios que se enquadra nesta categoria é a Global Fact-Checking Network, que começou a publicar artigos em abril de 2025.

Embora possa parecer um site legítimo de verificação de factos, com uma estética limpa e uma série de títulos de notícias intrigantes, a sua fachada esconde uma ferramenta de desinformação apoiada pelo Kremlin.

Em abril, a porta-voz do Kremlin para os Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, anunciou o lançamento da plataforma como parte de um esforço para combater aquilo a que chamou "histórias falsas", campanhas de desinformação promovidas pelo "Ocidente" e "verificadores de factos tendenciosos".

O nome da Rede Global de Verificação de Factos é muito semelhante ao da bem estabelecida Rede Internacional de Verificação de Factos - um consórcio respeitável de verificadores de factos internacionais. A semelhança do nome não deve ser uma coincidência e é mais provável que seja um esforço para fingir credibilidade.

Captura de ecrã da GFCN Screenshot

Entre os cofundadores do site estão a agência noticiosa estatal russa TASS, bem como a ANO Dialog - uma organização não governamental que está sob sanções dos EUA e da UE.

O site do canal está disponível em inglês e russo e inclui uma lista de peritos e participantes que contribuem para o seu trabalho de verificação de factos, bem como "recursos educativos" para identificar notícias falsas.

Embora o meio de comunicação seja ainda relativamente recente, organizações de verificação de factos estabelecidas assinalaram erros factuais e narrativas pró-russas em certos artigos. Entretanto, muitos dos colaboradores da plataforma são conhecidos propagandistas russos, alguns dos quais também trabalharam para agências alinhadas com o Estado do Kremlin.

A Repórteres sem Fronteiras (RSF), uma ONG que defende a liberdade de imprensa, analisou 39 artigos publicados pela GFCN em junho. A RSF constatou que pelo menos 15 dos 39 artigos analisados tinham como objetivo principal a promoção da rede GFCN e dos seus membros, por exemplo, através da promoção da sua participação em fóruns russos.

A RSF também assinalou um artigo publicado em maio por Christelle Néant, cidadã francesa naturalizada russa em julho de 2023 e conhecida propagandista. No seu artigo, Néant afirmava que a tomada de habitações civis em Mariupol pelas forças de ocupação era "legal", sem mencionar a ocupação russa ou a deslocação forçada de civis.

No final do artigo, uma linha diz que "o material reflete a posição pessoal do autor, que pode não coincidir com a opinião do conselho editorial". No entanto, não há nada que distinga este artigo, que faz abertamente propaganda russa, de outros "fact-checks" publicados no site do jornal.

Além disso, a menção às posições pessoais do autor contradiz diretamente a carta do "código de verificação responsável de factos" da GFCN, que também se encontra no seu site, e que estipula que "os verificadores de factos esforçam-se por ser objetivos e não exprimem opiniões pessoais ou preconceitos no material que publicam".

Outro "colaborador" que aparece no sítio Web da GFCN é a Iniciativa Africana, um organismo que se apresenta como uma agência noticiosa russa que cobre os acontecimentos no continente africano.

No entanto, esta suposta agência noticiosa foi de facto classificada como o "principal veículo" das atividades de desinformação da Rússia em África pela agência francesa de interferência digital estrangeira Vignium.