Um terramoto de magnitude 6,1 atingiu a costa de Creta, na quinta-feira, pouco mais de uma semana depois de um tremor submarino semelhante perto da ilha ter sido sentido tão longe quanto o Egito.

Em fevereiro, uma série de tremores quase constantes foram sentidos perto da idílica ilha de Santorini, que declarou o estado de emergência devido à atividade sísmica invulgar.

Embora o terramoto ao largo de Creta tenha levado as autoridades a emitir um alerta de tsunami, e tenha causado danos em edifícios no porto histórico da ilha, os especialistas dizem que não há provas de que o recente conjunto de tremores esteja ligado ou represente um risco de segurança invulgarmente significativo.

Rémy Bossu, secretário-geral do Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico, disse à Euronews que "sempre que se vai à Grécia, está-se a ir para uma região sismicamente ativa" e que "os riscos não são significativamente mais elevados do que ontem, ou em fevereiro".

A ilha vulcânica de Nea Kameni, à esquerda, é vista da cidade de Fira enquanto as autoridades gregas tomam medidas de emergência em resposta à atividade sísmica em Santorini

No entanto, os turistas que preparam uma visita às ilhas do mar Egeu devem estar preparados e ler as orientações sobre a melhor forma de se protegerem em caso de tremores, que podem ser perturbadores.

"A causa mais provável de ferimentos é a queda de objetos se estivermos dentro de casa. Por isso, é preciso proteger-se indo para baixo de uma mesa e evitando áreas abertas sempre que possível", diz Bossu.

"O terramoto de tal magnitude em si não causa automaticamente ferimentos nas pessoas, mas as telhas dos telhados ou das varandas podem causar ferimentos se desabarem. Por isso, é preciso saber como se comportar durante um sismo e, acima de tudo, ouvir o que as autoridades dizem."

O alerta de tsunami é automaticamente acionado no Mediterrâneo no caso de um terramoto sob o mar de magnitude 6, explica Bossu.

"Normalmente, para a magnitude 6, não se espera um grande tsunami. Para este nível, o que se aconselha é não entrar nos portos porque pode criar um remoinho e não ir para a praia porque pode haver uma subida do nível do mar".

Atividade sísmica invulgar em Santorini

O abalo de quinta-feira foi sentido em todas as ilhas do mar Egeu e em partes da capital grega, Atenas.

Os habitantes da ilha disseram ao diário grego Ethnos que acordaram com tremores alarmantes e descreveram ter ouvido um rugido forte após os abalos secundários.

O facto de ter ocorrido no mar significa que os danos foram mínimos, disse o diretor do Instituto Geodinâmico do Observatório Nacional de Atenas, Vassilis Karastathis, à OPEN tv.

"Penso que o cenário mais provável é que evolua exatamente como parece evoluir, com uma sequência pós-terramoto muito fraca", disse Karastathis, acrescentando que os sismólogos do país mediterrânico estavam a monitorizar o fenómeno.

Mais invulgar foi o terramoto perto da ilha vulcânica de Santorini, em fevereiro, que registou uma intensa atividade sísmica conhecida como "enxame de terramotos". De acordo com Bossu, os tremores de terra tinham uma clara componente vulcânica.

Milhares de pessoas fugiram do popular destino de férias, que, desde então, adoptou medidas para proteger o local de uma potencial erupção vulcânica.

Pessoas esperam para comprar bilhetes de avião e de barco enquanto as autoridades gregas estão a tomar medidas de emergência em resposta à intensa atividade sísmica na ilha

O sismólogo Nikolaos Melis, dfiretor de investigação do Instituto de Geodinâmica, parte do Observatório Nacional de Atenas, disse à Euronews que, apesar do elevado número de sismos num curto espaço de tempo, os investigadores não têm razões para acreditar que a Grécia venha a sofrer um sismo devastador de grandes dimensões em breve.

No entanto, é impossível prever grandes terramotos, como o de Creta, que matou uma pessoa em 2021.

Situadas perto da fronteira entre as placas tectónicas africana e euro-asiática, as ilhas gregas, em particular as ilhas jónicas ocidentais, são locais de elevada atividade sísmica e estão normalmente bem preparadas para os perigos das réplicas.

"Para as pessoas que não estão conscientes, pode ser assustador e, embora não seja impossível que ocorra um grande terramoto, a maioria dos edifícios e hotéis segue um código de construção rigoroso que os protege de danos", diz Melis.

"A Grécia tem a maior atividade sísmica da Europa e, ao lado da Turquia, temos dois países com uma atividade muito elevada. Mas, como já disse, as grandes magnitudes, as magnitudes catastróficas, são muito raras."