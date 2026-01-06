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Peregrino apanha a cruz lançada à água por um padre ortodoxo durante cerimónia da Epifania para abençoar o mar na aldeia de Xylophagou, no sudeste de Chipre
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Vídeo. Grécia: mergulham homens jovens para recuperarem cruz de madeira na Epifania

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Assinala-se na Grécia a Epifania com a bênção das águas. No Pireu, homens mergulharam no mar frio para recolher uma cruz de madeira, em busca de boa sorte.

Grécia assinalou a Epifania na terça-feira com a tradicional bênção das águas, ritual observado em todo o país todos os anos a 6 de janeiro. No Pireu, dezenas de jovens mergulharam no mar frio depois de um sacerdote ortodoxo lançar uma cruz de madeira às águas do porto. Acredita-se que o mergulhador que a recupera recebe boa sorte para o ano que começa.

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A cerimónia seguiu-se a uma Divina Liturgia e a uma breve procissão até ao cais. Famílias e curiosos juntaram-se apesar de a temperatura da água estar entre 10 e 15 °C. Ritos semelhantes realizaram-se em vilas costeiras, rios e lagos por toda a Grécia e Chipre.

Em Nicósia, celebrou-se também a Epifania. Na Igreja de Santa Bárbara, sacerdotes dirigiram a bênção das águas, a que assistiram famílias locais. Por toda a ilha, as cerimónias centraram-se na oração coletiva, mais do que na competição, refletindo o mesmo sentido espiritual de purificação e renovação.

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