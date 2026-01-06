Dois ladrões do gangue "Pantera Cor-de-Rosa " detidos após roubo milionário na Grécia

Dois suspeitos foram detidos na Bulgária e na Croácia ao abrigo de mandados de detenção europeus emitidos pelas autoridades gregas por um assalto a uma joalharia em Halkidiki, que rendeu quase 580 000 euros em relógios e objetos de valor.

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O assalto ocorreu em 2 de setembro de 2025 numa joalharia dentro de um hotel na cidade turística grega ao sul de Salónica.

Agentes da Subdireção de Combate ao Crime Organizado do Norte da Grécia identificaram os dois suspeitos, que seriam cidadãos sérvios de 48 e 46 anos.

Os suspeitos são supostamente membros do gangue "Pantera Cor-de-Rosa" ou em inglês "Pink Panthers", uma rede criminosa internacional composta principalmente por cidadãos sérvios e montenegrinos, especializada em assaltos a joalharias.

O grupo, que tem cerca de 800 membros principais, de acordo com a Interpol, é responsável por alguns dos assaltos mais ousados da história do crime organizado.

Investigadores gregos, em colaboração com a Europol e as forças policiais europeias, determinaram que quatro membros da organização operaram na Grécia entre 20 de agosto e 2 de setembro de 2025 para planear e executar o assalto.

De acordo com as autoridades, os suspeitos entraram na Grécia vindos do estrangeiro em momentos diferentes, utilizando documentos de viagem falsificados e veículos alugados equipados com matrículas roubadas para evitar serem detetados.

Durante o assalto, o homem de 48 anos e um cúmplice desconhecido mantiveram dois funcionários sob a mira de uma arma e roubaram relógios de luxo e objetos de valor no valor de cerca de 580 mil euros.

O homem de 46 anos e uma cúmplice não identificada forneceram apoio, fingindo ser turistas enquanto monitorizavam a área circundante.

O homem de 48 anos é conhecido pelas autoridades suíças por casos de roubo a residências. A polícia está a investigar o envolvimento dos dois suspeitos em assaltos à mão armada semelhantes noutros países europeus em 2024 e 2025. As autoridades gregas aguardam as decisões de extradição das autoridades judiciais competentes da Bulgária e da Croácia.

Os "Pink Panthers" atuam na Grécia há anos. A polícia grega prendeu várias células da organização desde 2007, incluindo prisões em Atenas em 2022, 2023 e 2024 por assaltos separados a joalharias.