Os ladrões que roubaram mais de 88 milhões de euros em jóias da coroa do Museu do Louvre, em Paris, em outubro, escaparam com apenas 30 segundos de antecedência, segundo um inquérito do Senado francês, na quarta-feira, enquanto os legisladores detalhavam uma série de falhas de segurança que permitiram ao grupo escapar em plena luz do dia.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O inquérito parlamentar, ordenado após o embaraçoso assalto de 19 de outubro à luz do dia, concluiu que apenas uma das duas câmaras que cobriam o ponto de entrada estava a funcionar e que o pessoal de segurança não dispunha de ecrãs suficientes para monitorizar as imagens em tempo real.

Quando o alarme finalmente soou, a polícia foi inicialmente enviada para o local errado, disseram os investigadores aos senadores.

"Mais ou menos 30 segundos, os guardas ou a polícia poderiam tê-los intercetado", disse Noël Corbin, chefe do inquérito, à comissão de cultura do Senado.

Visitantes na ala Sully do museu do Louvre em Paris, 19 de novembro de 2025 AP Photo

O relatório também menciona "equipamento desatualizado", "vulnerabilidades não resolvidas", assinaladas em auditorias anteriores, e "má coordenação entre o Louvre e as suas autoridades de supervisão".

Segundo o relatório, a varanda utilizada pelos ladrões tinha sido identificada anos antes como um ponto fraco, mas nunca foi reforçada.

As conclusões aumentam a pressão sobre o diretor do Louvre, Laurence des Cars, que deverá ser interrogado pelos deputados na próxima semana.

Os quatro suspeitos de pertencerem ao grupo de motoqueiros foram detidos, mas as jóias desaparecidas, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros, ainda não foram recuperadas.

Greve dos funcionários

Os comentários ao inquérito do Senado surgem apenas dois dias depois de os trabalhadores do Louvre terem votado, na segunda-feira, a favor de uma greve em protesto contra as suas condições de trabalho, o aumento do preço dos bilhetes para os visitantes não europeus e as falhas de segurança que levaram ao roubo descarado das jóias da coroa francesa.

Numa carta anunciando a greve para a próxima segunda-feira e dirigida à ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, os sindicatos CGT, CFDT e Sud afirmam que "visitar o Louvre tornou-se uma verdadeira corrida de obstáculos" para os milhões de pessoas que vêm admirar as suas vastas coleções de arte e artefactos.

O museu, o mais visitado do mundo, está em "crise", com recursos insuficientes e "condições de trabalho cada vez mais deterioradas", afirma o pré-aviso de greve dos sindicatos enviado a Dati.

"O roubo de 19 de outubro de 2025 veio pôr em evidência as insuficiências de prioridades há muito denunciadas", alegam os sindicatos.

Fila de espera para entrar no museu do Louvre em Paris, 19 de novembro de 2025 AP Photo

O grupo demorou menos de oito minutos a entrar à força no museu e a sair, utilizando um monta-cargas para chegar a uma das janelas do edifício, rebarbadoras para cortar as vitrinas das jóias e motas para fugir.

O espólio não foi recuperado e inclui um colar de diamantes e esmeraldas que Napoleão ofereceu à imperatriz Marie-Louise, jóias ligadas a duas rainhas do século XIX e a tiara de pérolas e diamantes da imperatriz Eugénie.

A manutenção dos vastos e históricos edifícios do museu, que em tempos foram um palácio para a realeza francesa, não acompanhou o seu sucesso como uma das principais atrações de França.