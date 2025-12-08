Os trabalhadores do Museu do Louvre, em Paris, decidiram, na segunda-feira, entrar em greve em protesto contra as suas condições de trabalho, o aumento do preço dos bilhetes para os visitantes não europeus e as deficiências de segurança que levaram ao roubo descarado das joias da coroa em outubro.

Numa carta anunciando a greve para a próxima segunda-feira e dirigida à ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, os sindicatos CGT, CFDT e Sud afirmam que "visitar o Louvre se tornou uma verdadeira corrida de obstáculos" para os milhões de pessoas que vêm admirar as suas vastas colecções de arte e artefactos.

O museu, o mais visitado do mundo, está em "crise", com recursos insuficientes e "condições de trabalho cada vez mais deterioradas", afirma o pré-aviso de greve enviado pelos sindicatos ao Dati.

Visitantes na ala Richelieu do museu do Louvre em Paris, 19 de novembro de 2025 AP Photo

"O roubo de 19 de outubro de 2025 evidenciou lacunas nas prioridades há muito denunciadas", alegam os sindicatos.

Os ladrões fugiram com um saque no valor estimado de 88 milhões de euros, tendo o diretor do museu reconhecido posteriormente uma "falha terrível" na segurança.

O grupo demorou menos de oito minutos a entrar à força no museu e a sair, utilizando um monta-cargas para chegar a uma das janelas do edifício, rebarbadoras para cortar as vitrinas das jóias e motas para fugir.

O espólio ainda não foi recuperado e inclui um colar de diamantes e esmeraldas que Napoleão ofereceu à imperatriz Marie-Louise, joias ligadas a duas rainhas do século XIX e a tiara de pérolas e diamantes da imperatriz Eugénie.

A manutenção dos vastos e históricos edifícios do museu, que já foi um palácio para a realeza francesa, também não acompanhou o seu sucesso como uma das principais atracções de França.

Danos causados pela água

Em 26 de novembro, uma fuga de água danificou várias centenas de publicações armazenadas na biblioteca de obras especializadas em antiguidades egípcias do museu.

As obras danificadas incluíam revistas e documentos dos séculos XIX e XX, informou o museu.

A abertura de uma válvula provocou uma fuga numa rede de condutas de água que deverá ser substituída no próximo ano, informou o museu.

No mês passado, o Louvre anunciou também o encerramento temporário de alguns gabinetes de funcionários e de uma galeria pública devido à fragilidade das vigas do chão.

Membros da segurança privada observam as pessoas que fazem fila à porta do museu do Louvre em Paris, 30 de outubro de 2025 AP Photo

No seu pré-aviso de greve, os sindicatos afirmam que as instalações antiquadas e o pessoal insuficiente estão a ter impacto na experiência dos visitantes, o que está a levar ao encerramento de algumas exposições.

Exigem que os recursos sejam concentrados na construção de melhorias e na proteção do museu, das suas colecções, dos visitantes e dos funcionários.

"Estamos num museu degradado que demonstrou as suas fragilidades em termos de segurança", declarou Christian Galani, sindicalista da CGT que representa os trabalhadores do Louvre.

Christian Galani, sindicalista da CGT que representa os trabalhadores do Louvre, declarou que a votação dos trabalhadores na segunda-feira de manhã foi unânime e que as greves contínuas previstas podem forçar o encerramento do museu.

"Precisamos de uma mudança de velocidade", disse ele.