Tribunal de Contas acusa o Museu do Louvre de privilegiar as aquisições em detrimento da segurança

Pierre Moscovici, Presidente do Cour des Comptes (Tribunal de Contas francês), fala sobre uma auditoria ao Museu do Louvre, realizada antes do recente roubo, na quinta-feira, 6 de novembro de 2025, em Paris.
Pierre Moscovici, Presidente do Cour des Comptes (Tribunal de Contas francês), fala sobre uma auditoria ao Museu do Louvre, realizada antes do recente roubo, na quinta-feira, 6 de novembro de 2025, em Paris. Direitos de autor  AP Photo/Michel Euler
Direitos de autor AP Photo/Michel Euler
De Euronews
Publicado a
Publicado a
Partilhe esta notícia Close Button

O relatório publicado na quinta-feira foi redigido antes do assalto de 19 de outubro. Analisa a política do museu de 2018 a 2024.

Na quinta-feira, o Tribunal de Contas publicou um relatório sobre a política seguida pelos sucessivos diretores do Louvre entre 2018 e 2024.

O relatório não menciona o assalto de 19 de outubro, uma vez que foi redigido antes do acontecimento. Mas aponta a preferência do museu por investir em aquisições e não na segurança da instituição.

Entre os investimentos destacados está o projeto faraónico "Nova Renascença", avaliado em mais de mil milhões de euros. O projeto visa a criação de uma entrada suplementar para o museu e a escavação de novas salas para acolher a Mona Lisa.

No domínio da segurança, o plano diretor de segurança contra incêndios ainda não foi concluído, mais de 20 anos após a sua implementação. E a instalação de câmaras nas salas avança a um ritmo lento: 64% da ala Denon, a mais movimentada do museu e a que alberga a Mona Lisa, estava equipada com câmaras em 2024, contra 51% cinco anos antes.

Há vários anos que os sindicatos CFDT e SUD têm vindo a assinalar que o Louvre regista um atraso considerável nos seus investimentos em manutenção e modernização.

Mas os sucessivos presidentes, Jean-Luc Martinez (de 2013 a 2021) e Laurence des Cars (desde 2021), teriam preferido investir em projectos atrativos para os mecenas e os meios de comunicação social.

