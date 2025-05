PUBLICIDADE

Um novo sistema de distribuição de ajuda em Gaza abriu os seus primeiros centros na segunda-feira, de acordo com a organização apoiada pelos EUA responsável pela operação.

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF) está a assumir a gestão da ajuda de outras organizações internacionais, como as Nações Unidas, que criticaram a ineficácia do novo organismo.

A organização sem fins lucrativos, registada nos EUA, tem como objetivo distribuir alimentos, água e kits de higiene aos palestinianos através de centros de distribuição assegurados por contratantes privados.

Uma carta divulgada pela fundação afirma que o seu objetivo é servir até 1,2 milhões de pessoas através de centros de distribuição de ajuda na Faixa de Gaza, prestando assistência direta e contornando os modelos tradicionais de ajuda.

A Faixa de Gaza tem estado sujeita a um bloqueio israelita de quase três meses ao fornecimento de alimentos e ajuda - uma medida que os aliados de Israel têm questionado publicamente.

A fundação informou que tinham sido entregues camiões de alimentos nos seus quatro centros locais, no sul e no centro de Gaza, e anunciou que seriam entregues mais camiões com mantimentos na terça-feira. "O fluxo de ajuda aumentará diariamente", disse o grupo.

Grupos de ajuda humanitária, como a ONU, insurgiram-se contra a organização, afirmando que esta não conseguiria satisfazer as necessidades locais e afetaria a deslocação dos palestinianos, violando os princípios humanitários que impedem uma parte beligerante de supervisionar o controlo da ajuda humanitária.

Israel argumentou que não está diretamente envolvido na distribuição da ajuda, mas que forneceria segurança e apoio ao plano.

Não é claro quem está a financiar a iniciativa, que é composta por antigos trabalhadores humanitários, governamentais e militares. Os seus pontos de distribuição são controlados por empresas de segurança privadas, segundo a GHF.

Crianças palestinianas esperam na fila para recolher água na Cidade de Gaza, sábado, 24 de maio de 2025. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Demissão do diretor executivo

As suas operações começam um dia depois da demissão do seu diretor executivo, Jake Wood, que deixou o cargo alegando preocupações quanto à sua independência e imparcialidade.

"Estou orgulhoso do trabalho que supervisionei, incluindo o desenvolvimento de um plano pragmático que poderia alimentar as pessoas com fome, abordar as preocupações de segurança sobre o desvio e complementar o trabalho de ONGs de longa data em Gaza", disse Wood num comunicado.

"No entanto, é evidente que não é possível implementar este plano e, ao mesmo tempo, respeitar rigorosamente os princípios humanitários de humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência, que não abandonarei", acrescentou.

A GHF declarou estar "desiludida" com a demissão de Wood.

Entretanto, a organização alertou que o Hamas está "mais empenhado em destruir o país" do que em permitir a entrada de ajuda na Faixa de Gaza.

A GHF afirmou, na segunda-feira, que o Hamas estava a fazer "ameaças de morte" aos grupos de ajuda que apoiavam a missão nos seus locais de distribuição.

Israel e os EUA apoiaram a fundação, tendo ambos os países afirmado que se destinava a impedir que o Hamas roubasse aos civis a ajuda de que estes necessitam.