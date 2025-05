PUBLICIDADE

A China lançou uma sonda espacial para recolher amostras de um asteroide perto de Marte e produzir "descobertas inovadoras e expandir o conhecimento da humanidade sobre o cosmos", informou a agência espacial do país.

A sonda Tianwen-2 foi lançada na madrugada de quinta-feira do sul da China a bordo de um foguetão Longa Marcha 3-B. Irá recolher amostras do asteroide 2016HO3 e explorar o cometa 311P, que se encontra ainda mais longe da Terra do que Marte, de acordo com a Administração Espacial Nacional da China (CNSA).

Shan Zhongde, diretor da CNSA, disse que a missão Tianwen-2 representa um "passo significativo na nova jornada de exploração interplanetária da China" e que, ao longo da sua missão de uma década, irá "produzir descobertas inovadoras e expandir o conhecimento da humanidade sobre o cosmos".

A combinação lander-ascender da sonda Chang'e-6 tirada por um mini rover após a sua aterragem na Lua, 4 de junho de 2024 AP/CNSA via Xinhua

As amostras do 2016HO3 deverão ser devolvidas dentro de cerca de dois anos. Espera-se que os asteróides, escolhidos pelas suas órbitas relativamente estáveis, ofereçam pistas sobre a formação da Terra, tais como as origens da água.

A China já devolveu à Terra amostras de rocha do lado mais distante da Lua numa missão histórica e congratulou-se com a cooperação internacional.

No entanto, qualquer cooperação com os EUA depende da eliminação de uma lei americana que proíbe a cooperação bilateral direta com a NASA.

O lado próximo da lua é visto da Terra e o lado distante está virado para o espaço exterior. Sabe-se também que o lado mais distante tem montanhas e crateras de impacto e é muito mais difícil de alcançar.

A China também opera a estação espacial Tiangong, ou "Palácio Celestial", com tripulação de três pessoas, o que faz do país um ator importante numa nova era de exploração espacial e na utilização de estações permanentes para realizar experiências no espaço, especialmente porque a estação foi inteiramente construída na China, depois de o país ter sido excluído da Estação Espacial Internacional por questões de segurança nacional dos EUA.

O astronauta chinês Fei Junlong realiza actividades extraveiculares na estação espacial Tiangong, em órbita, a 9 de fevereiro de 2023 AP Photo

O programa espacial da China é controlado pelo Exército Popular de Libertação, o ramo militar do Partido Comunista no poder.

O programa espacial do país tem crescido rapidamente nos mais de 20 anos desde que colocou pela primeira vez um homem no espaço, sendo apenas o terceiro país a fazê-lo à sua própria velocidade.

A agência espacial aterrou um explorador não tripulado em Marte e um rover no lado oposto da lua.

O seu objetivo é colocar uma pessoa na Lua antes de 2030.

Espera-se que uma futura missão Tianwen-4 explore Júpiter, embora ainda não tenham sido divulgados pormenores.