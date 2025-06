PUBLICIDADE

Segundo as autoridades, pelo menos 11 pessoas morreram e cerca de três dezenas ficaram feridas numa debandada no exterior de um estádio de críquete no estado de Karnataka, no sul da Índia, quando a multidão se apressava a entrar no recinto.

O atropelamento ocorreu quando dezenas de milhares de adeptos de críquete se reuniram no exterior do Estádio M. Chinnaswamy, na cidade de Bengaluru, para festejar os vencedores da Primeira Liga Indiana, o torneio de críquete T20 mais popular do mundo.

O ministro-chefe do Estado de Karnataka, Siddaramaiah - que só usa um nome - disse que a multidão tentou arrombar um dos portões do estádio e entrar para participar nas celebrações.

Onze pessoas foram mortas e 33 outras ficaram feridas, disse Siddaramaiah, acrescentando que a maioria dos feridos estava estável e a receber tratamento nos hospitais.

Adeptos aplaudem quando o autocarro que transporta os jogadores de críquete do Royal Challengers Bengaluru, vencedores do IPL, chega ao Estádio M. Chinnaswamy em Bengaluru Aijaz Rahi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Numa altura de festa, este infeliz acontecimento não deveria ter ocorrido. Estamos tristes com isto", disse aos jornalistas. "Ninguém estava à espera desta multidão", afirmou.

Os adeptos de críquete tinham saído à rua para festejar a primeira vitória do Royal Challengers Bengaluru na Indian Premier League. A equipa tinha distribuído passes gratuitos aos adeptos para o evento através do seu sítio Web e instou-os a seguir as orientações estabelecidas pela polícia e pelas autoridades.

Em comunicado, a equipa declarou estar "profundamente angustiada".

Os meios de comunicação social indianos locais mostraram algumas pessoas estendidas no chão e pessoal de emergência a transportar feridos para ambulâncias, enquanto os festejos no interior do estádio prosseguiam.

O vice-ministro-chefe do estado de Karnataka, D.K. Shivakumar, disse aos jornalistas que "a multidão era muito incontrolável".

Fãs reúnem-se para celebrar os jogadores de críquete do Royal Challengers Bengaluru, vencedores da Indian Premier League, no Estádio Chinnaswamy em Bengaluru, Índia Aijaz Rahi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O Conselho de Controlo do Críquete na Índia (BCCI), que organiza a Primeira Liga Indiana (IPL), considerou o incidente "lamentável" num comunicado.

"Este é o lado negativo da popularidade. As pessoas são loucas pelos seus jogadores de críquete. Os organizadores deviam ter planeado melhor o evento", afirmou Devajit Saikia. Secretário da BCCI.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o incidente de "comovente" e disse que os seus "pensamentos estão com todos aqueles que perderam os seus entes queridos".

Os atropelamentos são relativamente comuns na Índia quando se reúnem grandes multidões. Em janeiro, pelo menos 30 pessoas morreram quando dezenas de milhares de hindus se apressaram a tomar banho num rio sagrado durante o festival Maha Kumbh, a maior reunião religiosa do mundo.