Três jornalistas mortos em ataques israelitas a um hospital em Gaza

Pelo menos 10 palestinianos foram mortos em ataques israelitas na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, durante a noite de quinta-feira, segundo o Hospital Nasser, que recebeu os corpos. Não ficou imediatamente claro se os ataques estavam relacionados com a missão de recuperação, durante a noite, dos corpos de dois reféns.

Na cidade de Gaza, três jornalistas estavam entre os cinco palestinianos que foram mortos em ataques israelitas no pátio do Hospital al-Ahli, no norte do enclave. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, meia dúzia de pessoas ficaram feridas no ataque.

O exército israelita disse que estava a analisar as informações sobre o ataque a al-Ahli e sugeriu que os seus funcionários poderiam lançar uma investigação sobre as alegações. O exército diz que só tem como alvo os militantes e atribui as mortes de civis ao Hamas, porque está instalado em zonas povoadas.

Pessoas de luto reagem ao corpo do jornalista palestiniano Hassan Eslaiah, que foi morto num ataque israelita durante a noite ao Hospital Nasser, em Khan Younis, Gaza Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Mais de 180 jornalistas e profissionais da comunicação social foram mortos desde o início da campanha militar de Israel, a grande maioria dos quais em Gaza, segundo o Comité para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque.

Israel afirmou que muitos dos mortos nos seus ataques eram militantes "fazendo-se passar por repórteres". O Sindicato dos Jornalistas Palestinianos condenou o que descreveu como a continuação do ataque sistemático e deliberado de Israel contra jornalistas.

Em comunicado, o sindicato afirma que a agressão israelita em curso já custou a vida a 225 jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação social, incluindo 30 mulheres jornalistas. Também identificou os jornalistas falecidos como Ismail Bdaih, Suleiman Hajjaj e Samir Al-Rifai.

O grupo acusou Israel de prosseguir uma política de "desaparecimento forçado" contra os jornalistas palestinianos, citando a contínua falta de informação sobre o destino de dois repórteres desaparecidos - Nidal Al-Wahidi e Haitham Abdul-Wahed - cujos casos o sindicato descreveu como "casos claros de desaparecimento forçado em violação do direito internacional".

O corpo do jornalista palestiniano Yahya Sobeih, que foi morto juntamente com pelo menos 28 outras pessoas num ataque do exército israelita a um restaurante, quarta-feira Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Israel tem sido alvo de críticas recentes por atacar jornalistas e conduzir a guerra. Vários meios de comunicação social de todo o mundo e emissoras de renome criticaram o governo de Netanyahu por não permitir a entrada de meios de comunicação social internacionais independentes em Gaza para fazer reportagens e investigações.

Israel diz que a decisão de não permitir o acesso dos jornalistas ao enclave foi tomada por razões de segurança, acrescentando que não pode garantir a segurança dos jornalistas depois de entrarem.

No entanto, estas alegações foram rejeitadas, uma vez que vários meios de comunicação internacionais se comprometeram a organizar o seu próprio protocolo de segurança.

Vários grupos, incluindo os Repórteres Sem Fronteiras, acusaram Israel de tentar controlar a narrativa e silenciar os factos, não permitindo que a imprensa livre entrasse em Gaza para realizar as suas próprias investigações e mostrar as condições no terreno.