PUBLICIDADE

A marinha israelita anunciou, esta terça-feira, que atacou as docas da cidade portuária de Hodeida, controlada pelos rebeldes do Iémen, sendo a primeira vez que as suas forças navais realizam ataques contra os Houthis, alinhados com o Irão.

Os Houthis anunciaram o ataque através do seu canal de notícias al-Masirah. O ataque visou as docas de Hodeida, informaram, sem entrar em pormenores. As instalações são vitais para o envio de ajuda ao país faminto e afetado pela guerra.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, os Houthis têm lançado repetidamente mísseis e drones contra Israel, bem como ataques contra navios comerciais, naquilo que os rebeldes descreveram como atos de solidariedade para com os palestinianos.

No final de segunda-feira, Israel emitiu avisos online aos iemenitas para evacuarem os portos de Ras Isa, Hodeida e al-Salif devido à alegada utilização dos portos marítimos pelos Houthis para ataques.

"O porto é utilizado para transferir armas e é mais um exemplo da exploração cínica das infraestruturas civis por parte do regime terrorista Houthi, a fim de promover as atividades terroristas", declarou o exército israelita, em comunicado, esta terça-feira.

Hodeida é também o principal ponto de entrada de alimentos e outra ajuda humanitária para milhões de iemenitas desde que a guerra começou, quando os Houthis tomaram a capital do Iémen, Sanaa, em 2014.

O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, ameaçou os Houthis com um bloqueio naval e aéreo se os ataques a Israel continuarem.

"Avisámos a organização terrorista Houthi que, se continuarem a disparar contra Israel, enfrentarão uma resposta poderosa e sofrerão um bloqueio naval e aéreo", escreveu.

Related Sirenes para ataque aéreo tocam em Jerusalém enquanto míssil do Iémen é intercetado

A maioria dos mísseis e drones que os Houthis dispararam contra Israel não atingiram os alvos ou foram intercetados. As forças israelitas realizaram vários ataques aéreos em retaliação, incluindo bombardeamentos sobre o Aeroporto Internacional de Saana.

Entre novembro de 2023 e janeiro de 2025, os Houthis atacaram mais de 100 navios mercantes com mísseis e drones, afundando dois deles e matando quatro marinheiros. Tal reduziu largamente o fluxo de comércio através do corredor do Mar Vermelho, que normalmente vê 1 bilião de dólares (876 mil milhões de euros) de mercadorias a circular anualmente.

Os Houthis interromperam os ataques num cessar-fogo autoimposto até os EUA lançarem um amplo ataque contra os rebeldes em meados de março.

No entanto, pouco antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, iniciar a sua viagem ao Médio Oriente, em meados de maio, suspendeu os ataques, afirmando que os rebeldes tinham "capitulado" perante as exigências de Washington.

Na terça-feira, o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, escreveu no X que os navios da Marinha dos EUA passaram pelo Mar Vermelho e pelo Estreito de Bab el-Mandeb "várias vezes nos últimos dias" sem enfrentar ataques Houthi.

Não é claro como é que os Houthis vão reagir agora que um ataque israelita foi efetuado a partir do mar e não do ar.

Entretanto, a guerra que dura há uma década no Iémen entre os Houthis e o governo exilado do país - apoiado por uma coligação liderada pela Arábia Saudita - continua num impasse.