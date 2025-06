PUBLICIDADE

O Hamas atacou "brutalmente" um autocarro que transportava a equipa da Fundação Humanitária de Gaza (GHF) para um local de distribuição perto da cidade de Khan Yunis, no sul do país, na quarta-feira à noite, matando pelo menos cinco pessoas. As vítimas mortais são membros da equipa de nacionalidade palestiniana. "Estes eram trabalhadores humanitários. Humanitários. Pais, irmãos, filhos e amigos, que arriscavam as suas vidas todos os dias para ajudar os outros", lê-se no comunicado da instituição.

A Fundação acrescentou também que receia que outros membros da equipa possam ter sido feitos reféns.

A instituição condenou o ataque considerando-o "hediondo e deliberado da forma mais veemente possível".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel reagiu à notícia afirmando no X que "o Hamas está a usar o sofrimento em Gaza como uma arma - negando comida, atacando os que salvam vidas e abandonando o seu próprio povo".

Johnnie Moore, reverendo e um conselheiro cristão evangélico do presidente dos EUA, Donald Trump, que foi recentemente nomeado diretor da GHF, classificou as mortes de "mal absoluto" e criticou a ONU e os países ocidentais por não as terem condenado.

"O princípio da imparcialidade não significa neutralidade. Há o bem e o mal neste mundo. O que estamos a fazer é bom e o que o Hamas fez a estes habitantes de Gaza é o mal absoluto", escreveu no X.

Israel e os Estados Unidos afirmam que o novo sistema é necessário para evitar que o Hamas retire a ajuda do sistema de distribuição de longa data gerido pela ONU, que é capaz de distribuir alimentos, combustível e outra assistência humanitária a todas as partes de Gaza.

Os membros da ONU negam que tenha havido qualquer desvio sistemático de ajuda por parte do Hamas e, em vez disso, dizem que têm tido dificuldades em distribuí-la devido às restrições israelitas e ao colapso da lei e da ordem em Gaza.

Os assassinatos ocorridos na madrugada de quarta-feira foram levados a cabo pela unidade policial Sahm do Hamas, que o Hamas afirma ter criado para combater os saques.

A unidade divulgou imagens de vídeo que mostram vários homens mortos deitados na rua, dizendo que eram combatentes da milícia Abu Shabab que tinham sido detidos e mortos por colaborarem com Israel. Não foi possível verificar as imagens ou as afirmações que as rodeiam.

Os responsáveis do Abu Shabab negaram que as imagens mostrassem membros da sua milícia.

O GHF começou a funcionar no final de maio, afirmando ter distribuído mais de 7 milhões de refeições durante a primeira semana do seu mandato.