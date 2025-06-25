Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trump publica mensagem pessoal de Rutte. Chefe da NATO não vê qualquer problema

A troca de mensagens pessoais entre Mark Rutte e Donald Trump foi publicada pelo Presidente dos EUA no Truth Social.
De Euronews
Últimas notícias
A troca de mensagens pessoais entre o presidente dos EUA, Trump, e o chefe da NATO, Mark Rutte, caiu imediatamente na rede social Truth de Trump. O chefe da NATO reagiu com calma.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, recebeu uma mensagem de texto elogiosa do líder da NATO, Mark Rutte, pouco antes de viajar para Haia para a cimeira da aliança. Trump publicou-a de imediato na sua plataforma online Truth Social.

Rutte já veio desvalorizar a situação: a publicação da sua mensagem pessoal não é um problema, disse o político neerlandês, num tom descontraído.

A mensagem de Rutte para Trump

A mensagem começava com Rutte a felicitar Trump pela sua "ação decisiva no Irão". Rutte afirmou que Trump estava à beira de conseguir "algo que nenhum presidente americano conseguiu em décadas".

"Senhor Presidente, querido Donald", começou a mensagem de Rutte, como se pode ver numa captura de ecrã que Trump publicou na sua rede social.

"As suas ações no Irão foram verdadeiramente extraordinárias e algo que mais ninguém se atreveu a fazer. Isso torna-nos a todos mais seguros".

De acordo com a agência noticiosa norte-americana AP, o tom lisonjeiro poderá ter sido uma tentativa de galvanizar Trump antes da cimeira de dois dias da NATO em Haia. O tom foi semelhante ao do primeiro-ministro britânico Keir Starmer quando negociou um novo acordo comercial com os EUA. O objetivo era reduzir as elevadas taxas alfandegárias sobre os produtos britânicos importados, anunciadas por Trump.

Rutte continuou: "Está a voar para outro grande sucesso esta noite em Haia. Não foi fácil, mas conseguimos que todos eles assinassem 5% - uma alusão a outros Estados membros da NATO, a maioria dos quais assinou o novo compromisso de gastar 5% do seu produto interno bruto (PIB) na defesa. Trump tem vindo a fazer esta exigência há vários meses.

"Donald, conduziu-nos a um momento muito, muito importante para a América, a Europa e o mundo. A Europa vai investir (em defesa) em grande escala, e deve fazê-lo, e será a sua vitória.Vemo-nos no jantar de Sua Majestade!"

A NATO confirmou que a mensagem veio de Rutte e foi enviada na terça-feira. Não quis dar mais pormenores, como a plataforma que o secretário-geral da aliança utilizou para enviar o texto.

Mensagens pessoais já foram divulgadas anteriormente

A julgar pelo tipo de letra e pelos ícones do ecrã na mensagem de Trump, poderá ser a aplicação de mensagens encriptadas Signal, que pode apagar automaticamente as comunicações. Isto levanta questões sobre as potenciais dificuldades em preservá-las como registos oficiais nos arquivos do presidente.

O Signal tem estado no centro do escândalo, com o secretário da Defesa, Pete Hegseth, acusado de utilizar a aplicação, que não é aprovada e não é segura, para partilhar material confidencial sobre um ataque aéreo dos EUA em março contra o grupo rebelde Houthi no Iémen.

Trump defendeu Hegseth com veemência e chegou a afirmar: "Não faço ideia do que é o Signal. Não me interessa o que é o Signal". No entanto, também referiu: "Eu diria a essas pessoas, francamente, para não usar o Signal".

A Casa Branca disse na terça-feira que a mensagem era autêntica e foi enviada a Trump por um funcionário num dispositivo do governo, mas não esclareceu se foi enviada via Signal ou outro aplicativo de mensagens.

