Chefe da CIA relata "danos graves" nas instalações nucleares do Irão

O chefe da CIA afirmou que os ataques norte-americanos causaram "graves danos" às instalações nucleares iranianas, depois de um relatório ter minimizado a dimensão da operação.

John Ratcliffe declarou que as principais instalações foram destruídas e terão de ser reconstruídas "ao longo dos anos". Não chegou a declarar que o programa nuclear iraniano tinha sido completamente eliminado.

A nova avaliação dos serviços secretos surge um dia depois de uma primeira avaliação da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), que revelou uma fuga de informação e concluiu que as principais componentes do programa nuclear iraniano poderiam ser retomadas em meses.

O relatório menciona também que grande parte das reservas de urânio altamente enriquecido do Irão foi transferida antes dos EUA atacarem as instalações durante o fim de semana, o que o chefe do organismo de vigilância nuclear da ONU disse na quinta-feira ser uma possibilidade.

Trump afirmou inicialmente que a utilização de bombas americanas nos locais de enriquecimento de urânio em Furdow e Natanz foi um "sucesso militar espetacular" que "eliminou" os principais locais.

Trump contestou os relatos dos órgãos de comunicação social sobre a avaliação do DIA, publicando nas redes sociais na quarta-feira que os meios de comunicação social de "notícias falsas" tinham "mentido e deturpado totalmente os factos".

Também na quarta-feira, Trump e o secretário de Estado da Defesa, Pete Hegseth, pareceram colocar em causa a dimensão dos danos infligidos aos locais.

Durante uma cimeira da NATO em Haia, Trump declarou aos jornalistas que os "serviços secretos eram muito inconclusivos".

"Os serviços secretos dizem que não sabemos. Pode ter sido muito grave. É isso que os serviços secretos sugerem", disse inicialmente, invertendo depois a sua afirmação ao declarar que o programa iraniano tinha sofrido um retrocesso de "décadas".

Hegseth descreveu os danos nas instalações como "moderados a graves", embora tenha rejeitado o relatório da DIA, considerando-o falso.

Os responsáveis norte-americanos também se referiram às conclusões dos israelitas. Na quarta-feira, o gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que o ataque dos EUA às instalações de Furdow "as tornou inoperacionais" e que o esforço combinado dos ataques israelitas e norte-americanos "reduziu a capacidade do Irão para desenvolver armas nucleares em muitos anos".

Os peritos afirmam ser difícil tirar conclusões fiáveis sobre o impacto dos ataques norte-americanos apenas alguns dias após a sua realização.

Jeffrey Lewis, professor de não-proliferação no Middlebury Institute, disse à agência noticiosa AP que "ou é muito cedo para saber, ou sabe-se" sobre os danos causados aos locais.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão declarou que as instalações sofreram danos significativos, embora se tenha recusado a entrar em pormenores sobre quais as instalações que sofreram mais danos e em que medida.

Na terça-feira, Grossi, chefe da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), o organismo nuclear da ONU, declarou que as instalações tinham sofrido "danos extensos" em resultado do conflito.

A AIEA concluiu que as estradas de acesso nas proximidades das instalações subterrâneas e uma entrada no local de Furdow tinham sido atingidas. Nas instalações de Natanz, a AIEA afirmou, na sua avaliação inicial, que foram encontrados dois buracos de impacto provocados por ataques norte-americanos, acima dos pavilhões subterrâneos utilizados para o enriquecimento e armazenamento de urânio.

Enquanto a disputa sobre a extensão dos danos nas instalações nucleares de Teerão continua, os esforços diplomáticos para impedir o Irão de reconstruir o seu programa nuclear também estão a intensificar-se.

Trump afirmou que as autoridades norte-americanas e iranianas se reunirão em breve para retomar o diálogo, interrompido por quase duas semanas de conflito aberto entre Israel e o Irão.

"Não me interessa se tenho um acordo ou não", disse Trump, porque o Irão está demasiado danificado para sequer pensar em reconstruir o seu programa. "De qualquer forma, eles não o farão. Já estão fartos".

A AIEA rejeitou uma "abordagem de ampulheta" que previa diferentes avaliações do número de meses ou anos que o Irão demoraria a reconstruir o seu programa, afirmando que tais esforços desviariam a atenção da procura de uma solução a longo prazo.

Grossi declarou que o Irão continua a ter os "conhecimentos técnicos" e a "capacidade industrial" necessários para reconstruir o seu programa, acrescentando que a sua prioridade era permitir que os inspetores da AIEA regressassem aos locais para realizar uma avaliação exaustiva.