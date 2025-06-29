Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

ONU diz que Irão poderá voltar a enriquecer urânio em "meses"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, à direita, aperta a mão ao diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, em Teerão, a 16 de abril de 2025.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, à direita, aperta a mão ao diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, em Teerão, a 16 de abril de 2025. Direitos de autor  AP/AP
Direitos de autor AP/AP
De Lucy Davalou
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

Em entrevista à CBS News, o líder da Agência Internacional de Energia Atómica, Raphael Grossi, deixou claro que "não se pode afirmar que tudo desapareceu" após os ataques dos EUA às centrais nucleares do Irão.

PUBLICIDADE

O Irão poderá retomar o enriquecimento de urânio numa "questão de meses", segundo Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) das Nações Unidas (ONU).

Durante uma entrevista à FOX News, no domingo, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou que as sanções contra o Irão podem ser levantadas se o país concordar em avançar de forma pacífica: "Temos as sanções. Mas se eles fizerem o que têm de fazer, se conseguirem ser pacíficos e se nos mostrarem que não vão causar mais danos, eu revogá-las-ia, e isso faria uma grande diferença", disse Trump.

Em 22 de junho, os Estados Unidos lançaram vários ataques conjuntos ao lado de Israel contra três instalações nucleares do Irão: Fordo, Natanz e Isfahan. Trump afirmou que as instalações foram "totalmente destruídas" e que os ataques fizeram recuar o programa nuclear iraniano "em décadas".

Mas Grossi apresentou à CBS News no sábado uma outra versão: "As capacidades que eles têm estão lá. Podem ter,... numa questão de meses, diria eu, algumas centrifugadoras a girar e a produzir urânio enriquecido". E acrescentou: "Mas, como disse, falando francamente, não se pode afirmar que tudo desapareceu e que não há nada lá".

Diferentes vozes sobre a extensão dos danos

Em 25 de junho, uma avaliação preliminar do Pentágono, que foi divulgada, concluiu também que o programa nuclear iraniano poderá só ter sofrido um atraso de alguns meses. Na sequência da divulgação do relatório, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou forçar os jornalistas a revelar quem divulgou o relatório que contradizia a sua narrativa sobre os bombardeamentos do Irão.

No Irão, por um lado, o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que os ataques não tinham conseguido nada de significativo, mas, por outro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, disse que foram causados danos "excessivos e graves".

O líder da AIEA pediu para inspecionar as instalações danificadas, mas Teerão rejeitou e, na quarta-feira, votou a favor da suspensão das suas relações com a AIEA, acusando-a de estar do lado de Israel e dos EUA, uma vez que não condenou os ataques contra o Irão.

Mas Grossi mantém a esperança de que a AIEA consiga restabelecer a sua relação com Teerão.

"Tenho de me sentar com o Irão e analisar esta questão, porque no final do dia, depois dos ataques militares, teremos de ter uma solução duradoura, que não pode ser senão diplomática", disse Grossi.

Em 2015, o Irão e as potências mundiais chegaram a um acordo nuclear que impediu Teerão de enriquecer urânio com um grau de pureza superior a 3,67% - o limite estabelecido para utilização nuclear civil - e de realizar enriquecimento na sua central de Fordo até 2030.

O Irão, que sempre insistiu que o seu programa nuclear é pacífico, é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e é obrigado a submeter-se às inspeções da AIEA.

Mas, em 2018, Trump retirou os EUA do acordo, afirmando que este não fazia o suficiente para bloquear o caminho do Irão para uma arma nuclear, e restabeleceu as sanções americanas.

Em contrapartida, Israel não faz parte do TNP e, embora o estado hebraico nunca tenha dito se possui ou não armas nucleares, de acordo com o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, estima-se que o país tenha pelo menos 80 armas nucleares.

Israel começou a atacar o Irão em 13 de junho, alegando que a Republica Islâmica estava perto de construir uma arma nuclear.

Após uma guerra de 12 dias, o Irão e Israel acordaram um cessar-fogo, mas Trump disse que consideraria "absolutamente" a hipótese de voltar a bombardear o Irão se os serviços secretos encontrassem provas suficientes de que o enriquecimento de urânio por Teerão atingiu níveis preocupantes.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Irão quer suspender cooperação com o organismo de vigilância nuclear da ONU

Relatório sugere que ataques dos EUA ao Irão apenas atrasaram programa nuclear do país em meses

Irão executa mais um alegado espião israelita num contexto de aumento das penas de morte