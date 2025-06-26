PUBLICIDADE

Mehdi Fazaeli, membro do gabinete para a preservação e publicação das obras do líder da República Islâmica, pronunciou-se esta terça-feira, num programa de televisão, sobre o estado de saúde de Ali Khamenei:

“O inimigo está a tentar preocupá-los conhecendo a comunicação e a intimidade do povo e da liderança. Devemos todos estar em oração. Aqueles que têm o dever de preservar e proteger a liderança estão certamente a cumprir bem o seu dever, e Inshallah o nosso povo celebra a vitória ao lado do seu líder”, afirmou.

Khamenei não disse nada após os ataques sem precedentes dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irão. Na sua única página na rede social X, e enquanto se desenrolava o ataque com mísseis do Irão à base norte-americana de Al-Aid, no Catar, foi publicada uma imagem de uma bandeira americana em chamas com a seguinte descrição: “Não violamos ninguém, nem aceitamos a agressão de ninguém, nem cedemos à agressão de ninguém. Esta é a lógica da nação iraniana.”

A última mensagem de vídeo de Khamenei foi publicada na quinta-feira da semana passada, 19 de Junho.

Segundo algumas autoridades da República Islâmica do Irão, Khamenei esteve no abrigo durante os ataques e evitou o uso de meios eletrónicos de comunicação para estar a salvo de qualquer possível problema.

Dado que o líder supremo é o último decisor em todas as questões fundamentais do país, espera-se que tenha dado a aprovação final a decisões como atacar uma base dos Estados Unidos (EUA) no Catar ou um acordo de cessar-fogo com Israel. A trégua foi rapidamente mediada a pedido do presidente norte-americano, Donald Trump e com a intervenção do emir do Catar, mas altos comandantes militares e funcionários da administração recusaram-se a responder perguntas sobre se tiveram alguma reunião ou contactos com Khamenei nos últimos dias.

Esta ausência, numa situação em que a República Islâmica do Irão enfrenta uma crise sem precedentes, levantou muitas questões sobre a condição de Khamenei. O líder da República Islâmica esteve envolvido em decisões recentes? Continua a supervisionar o país? Está ferido, doente ou mesmo vivo?

Hamza Rahim Safadi, analista político e filho de Yahya Rahim Safadi, ex-comandante da Guarda Revolucionária e principal conselheiro militar de Ali Khamenei, disse que as autoridades de segurança iranianas acreditam que Israel, mesmo durante o cessar-fogo, podem estar a tentar assassinar o líder supremo iraniano. Por isso, continuam em vigor medidas de segurança rígidas, incluindo a limitação do contacto externo.

“Um olhar pragmático está agora a tomar forma na gestão do país para sair da crise atual”, disse Rahim Safavi.

Segundo o analista e conselheiro militar de Khamenei, isso é feito através do empoderamento de outros líderes do país, incluindo Massoud Medashkian. Safavi acrescentou, no entanto, que acreditava que Khamenei estava a tomar decisões sobre as questões fundamentais do país à distância.

Os políticos e comandantes militares do Irão estão a formar coligações e a disputar o poder, noticiou o New York Times, citando quatro altos funcionários iranianos informados sobre os desenvolvimentos em curso no governo. Estas fações têm opiniões divergentes sobre o futuro curso do programa nuclear do Irão, as negociações com os Estados Unidos e o confronto com Israel.

A fação que enfatiza a moderação e a diplomacia já tem a superioridade, segundo estes quatro altos responsáveis. É aquela em que se inclui Masoud Pezarkian, o presidente iraniano, Gholam Hussein Mohseni Ezhai, líder do sistema judicial, e uma figura próxima de Khamenei, e Abdel Rahim Mousavi, o novo chefe das forças armadas.

O deputado Pedekian tinha falado na terça-feira do seu desejo de voltar à mesa das negociações com a América.

“Esta guerra e a empatia que foi criada entre as pessoas e os responsáveis durante a mesma é uma oportunidade para mudar a visão da administração e o comportamento dos responsáveis para criar empatia e voz e sinergia”, disse Pezekian numa reunião do conselho do governo na quarta-feira.

“Falar em renegociar após a experiência recente cria a mentalidade no inimigo de que o presidente do Irão não tem a competência política necessária para governar o país”, escreveu o analista conservador Fouad Izadi e próximo de Saeed Jalili e do IRGC numa mensagem na rede social X.

“Não vamos lutar contra Israel 12 dias para agora pessoas como vocês estarem a completar o puzzle inimigo”, escreveu Ali Ahmednaya, chefe do gabinete de comunicações presidenciais, numa reação contundente aos ataques dos conservadores.

Uma grande questão na sequência dos ataques israelo-americanos é o plano do Irão para reconstruir instalações nucleares.

Em conversações com os meios de comunicação iranianos, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, e Mohammad Islami, chefe da organização de energia atómica do país, disseram que o Irão vai reconstruir e reavivar o seu programa nuclear e continuar o enriquecimento de urânio.

Sanam Vakil, diretor da divisão do Médio Oriente e Norte de África do grupo de reflexão Chatam House, disse que a ausência de Khamenei foi significativa e mostrou que os líderes do Irão se tornaram “muito cautelosos e orientados para a segurança”.