Os Simpsons e Family Guy: estas personagens de séries populares tiveram de morrer

A família amarela de Springfield acompanhou a maioria das pessoas durante a infância e a adolescência e, para muitos adultos, a série americana também faz parte do seu quotidiano. Agora, foi anunciada a morte de Marge Simpson, a mãe da família com o icónico penteado de torre azul e, sem dúvida, uma das personagens mais importantes. Mas o cão de Family Guy também encontrou a sua própria morte.

As mudanças súbitas nas séries não são muitas vezes fáceis de aceitar pelos telespectadores. Boas notícias como a gravidez de Peppa Wutz e o nascimento do seu terceiro filho também causaram protestos e até celebridades deram a sua opinião.

Marge Simpson está morta - mas como e quando é que ela morreu?

A série de culto Os Simpsons não só é a série de animação mais antiga, como também tem dado que falar desde que os criadores anunciaram a morte de Marge Simpson. A história tem estado em constante produção desde 1989: até à data, foram produzidos 790 episódios.

No final da 36ª temporada, há um salto para o futuro: a série mostra a família 35 anos depois, os filhos Bart e Lisa estão crescidos e o pai Homer vive num lar de idosos. A mãe Marge é retratada como morta e observa a família a partir do céu. O episódio não revela como e, sobretudo, quando é que Marge vai realmente morrer.

Na 36ª temporada, Marge tem apenas 34 anos e é a alma boa da casa dos Simpson. Vive devotadamente para a sua família e dirige a casa. Diz-se que a personagem tem como modelo Margaret "Marge" Groening, a mãe de Matt Groening - o criador da família em Springfield.

Brian Griffin - como o cão foi ressuscitado em Family Guy

A série de animação Family Guy é apenas um ano mais nova do que Os Simpsons e é também produzida nos EUA. É mais uma representação de uma família que tem de lidar com os problemas do dia a dia. Family Guy caracteriza-se pelo absurdo e pelo exagero - a família Griffin também encontra paródias de celebridades, de outras séries e da cultura pop dos EUA.

Embora Brian Griffin seja o cão dos Griffin, ele fala e age como um humano. No sexto episódio da 12ª temporada, Brian é atropelado por um carro e morre. No entanto, devido ao enorme clamor dos fãs, foi ressuscitado dois episódios mais tarde: com a ajuda da máquina do tempo de um membro da família, a sua morte é evitada.

Muitos fãs nas redes sociais pediram que Brian fosse trazido de volta, e houve até uma hashtag:

Seth MacFarlane, o criador da série, explicou numa entrevista à Rolling Stone que o objetivo não era apenas aumentar as audiências, mas também mostrar aos fãs que tudo pode acontecer. Foi a maior experiência na longa história da série e continua a ser um grande momento que os fãs adoraram. Pode ter causado muita raiva na altura, mas é um momento histórico para a série.

Peppa Pig: um terceiro filho

A série de animação britânica Peppa Pig já conta com 420 episódios em seis temporadas. A série é dirigida às crianças e aborda situações do quotidiano em episódios de cinco minutos. Por exemplo, as crianças aprendem a andar de bicicleta, vão à feira da ladra ou vão de férias para a praia.

A personagem principal, Peppa, é a filha mais velha e tem um irmão desde fevereiro, mas também uma irmã, Evie. A adição à família é a primeira grande mudança na série infantil de sucesso.

A notícia foi anunciada pela própria mãe Wutz no Good Morning Britain no final de fevereiro - sob a forma de uma declaração em direto à nação. Depois de a sua filha Peppa ter informado a mãe, com entusiasmo, que estava "na televisão", a mamã Pig anunciou que estava grávida.

O jornal britânico Daily Mail anunciou o nascimento de Evie de forma muito oficial, e tudo fez lembrar os nascimentos dos filhos da família real:

O confronto quotidiano com as personagens da televisão, reais e fictícias, é como um reencontro com velhos conhecidos. E após o final de um episódio, a continuação é quase certa. Se uma personagem da série morre subitamente, a continuação está ameaçada - pelo menos no ambiente familiar e querido. Por isso, não é de admirar que a necessidade humana de consistência seja perturbada por este facto.