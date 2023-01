Série da Netflix "Wednesday" atrai turistas à Roménia

"Wednesday", a série-sensação da Netflix com a assinatura de Tim Burton. estreou em novembro do ano passado e conta atualmente com mais de mil milhões de horas visionadas. O sucesso tem feito disparar a curiosidade dos espectadores sobre todos os pormenores à volta da série, entre eles um dos locais das filmagens, a cidade-fantasma de Jericó, nos arredores de Bucareste, na Roménia.

Vários lugares reais foram usados como cenário para a série e prometem dar um empurrão ao turismo no país. Flavian Dobre trabalhou na produção. Hoje, organiza visitas guiadas aos estúdios e reconhece como a ficção está a ajudar a dar uma nova vida à sua região.

"Foi uma grande produção, que levou mais de oito meses e envolveu pessoas que voltaram a dar vida a este local, que escolheram a Roménia e fizeram que tudo acontecesse aqui nos Estúdios Buftea, um lugar que tem uma carga emocional, cinematográfica e, ao mesmo tempo, cultural muito forte", conta.

Uma das personagens mais populares da série é a Coisa, uma mão que tem por trás Victor Dorobantu, um ilusionista romeno a descobrir pela primeira vez a magia da representação.

"É a minha estreia como ator. Não sei o que dizer, fiquei em choque e ainda estou, porque agora, depois de a série ter sido lançada, houve uma explosão nos meios de comunicação e na televisão, em todo o mundo, com gente a querer saber como esta personagem foi criada. Pelo que entendi, estatisticamente falando, foi a maior curiosidade sobre esta série", revela.

Contariando rumores de que "Wednesday" podia vir a mudar de plataforma, a Netflix assegurou já a segunda temporada.da série, a ser lançada este ano.