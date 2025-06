PUBLICIDADE

Os alemães têm mais de várias centenas de regras nacionais para todo o ano - seja sobre o tempo, como sabedoria ou tradição. Entre elas, a regra do dia das sete pessoas que dormem: "O tempo no dia das sete pessoas que dormem pode manter-se durante sete semanas".

Regra do agricultor para o Dia do Arganaz?

De acordo com a regra tradicional do agricultor, o dia 27 de junho é a data chave para prever o tempo para as próximas semanas. Juntamente com os santos do gelo, o dia do arganaz é uma das poucas regras agrícolas que calham num dia fixo.

A regra agrícola mais importante para o dia do arganaz diz:

O tempo no dia dos sete adormecidos pode manter-se durante mais sete semanas. Regra tradicional dos agricultores

Em caso de chuva, há outras rimas que reforçam a regra: "Se o arganaz estiver molhado, chove sem parar" ou "Se chover sobre o arganaz, sete semanas de chuva".

Por outro lado, com bom tempo, pode contar com o facto de ficar seco: "Se o sol brilhar sobre o arganaz, haverá sete semanas de felicidade".

Que mais se pode dizer sobre a previsão do tempo?

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) explicou que o tempo para sete semanas não pode ser determinado num único dia. Em vez disso, todo o período entre o final de junho e o início de julho deve ser utilizado como critério para uma previsão profissional.

A DWD explica que, em geral, há uma tendência para que as condições meteorológicas de grande amplitude se mantenham durante várias semanas durante este período. De acordo com a DWD, se for tido em conta todo o período em vez de cada dia de dormência, a regra revela-se verdadeira em cerca de dois em cada três anos.

As previsões para o dia 27 de junho deste ano apontam para um dia quente e seco. Em relação à semana no seu todo, as previsões são mistas - para além dos 30 graus e das trovoadas, a Alemanha poderá também ser afetada por chuvas e temperaturas mais frias.

A origem não tem nada a ver com o arganaz

Embora o arganaz seja também o nome de um pequeno roedor, a regra do agricultor tem muito pouco a ver com ele. A tradição tem a sua origem numa lenda cristã antiga.

Na altura da perseguição dos cristãos, sete irmãos - e pastores cristãos - terão procurado refúgio dos seus perseguidores numa gruta. No entanto, segundo a lenda, os perseguidores taparam a gruta com tijolos e os irmãos deveriam morrer à fome.

Em vez disso, caíram num sono profundo e só voltaram a acordar quando um pastor quis colocar as suas ovelhas na gruta. Os homens deram então testemunho da sua fé, mas morreram pouco tempo depois. Em sua honra, a Igreja Católica consagrou o dia 27 de junho como um dia de memória.