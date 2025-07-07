Turista franco-alemão de 18 anos desaparecido no Irão

Desde 16 de junho que não se sabe nada de um jovem francês que está a fazer uma viagem de bicicleta pelo Irão. O desaparecimento é considerado “preocupante”, disse uma fonte diplomática francesa no domingo, quando questionada sobre um cartaz publicado nas redes sociais, que indica que o ciclista está a ser procurado.

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De acordo com o cartaz partilhado no Instagram, Lennart Monterlos, de 18 anos, também tem nacionalidade alemã. Natural de Besançon, Lennart Monterlos queria atravessar a Europa e a Ásia de bicicleta depois de terminar o ensino secundário para se juntar a um primo no Japão, via Irão, como mostra a página que criou na plataforma ulule para financiar o projeto.

Lennart planeou viajar durante 400 dias, percorrendo 35.000 quilómetros em 35 países. "Adoro ler e viajar através dos livros e agora quero viajar pelo mundo de bicicleta. Desde muito novo que viajo de bicicleta, acampando durante dias e, por vezes, semanas de cada vez", explicou na página de financiamento da sua viagem.

Partiu para a sua aventura, denominada “Viagem de bicicleta pelos mundos”, a 13 de agosto de 2024. A sua viagem levou-o primeiro à Suíça, depois à Áustria, Hungria, Sérvia, Roménia, Bulgária e Turquia, e até ao Irão, país que teve de atravessar antes de chegar ao Afeganistão.

Cidadãos franceses visados

"Este desaparecimento é preocupante. Estamos em contacto com a família sobre o assunto", afirmou a mesma fonte diplomática. Teerão “tem como alvo os cidadãos franceses que estão de passagem, que acusa de espionagem e que detém em condições deploráveis, algumas das quais se enquadram na definição de tortura ao abrigo do direito internacional”, sublinhou a fonte diplomática.

“Os cidadãos franceses são aconselhados a não viajar para o Irão” e “para aqueles que já lá se encontram, recomenda-se que abandonem imediatamente o Irão devido ao risco de prisão e detenção arbitrária”, sublinhou. No entanto, esta fonte não soube dizer se este jovem francês é um dos europeus recentemente detidos no Irão sob a acusação de espionagem a favor de Israel.

Dois franceses, Cécile Kohler e Jacques Paris, estão detidos há mais de três anos no Irão. Desde esta semana, são explicitamente acusados de “espionagem para a Mossad”, os serviços secretos estrangeiros de Israel, de “conspiração para derrubar o regime” e de “corrupção na terra”, acusações puníveis com pena de morte.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês anunciou, no domingo, que Jean-Noël Barrot, chefe da diplomacia francesa, tinha apelado à libertação de Cécile Kohler e Jacques Paris durante as conversações com o seu homólogo iraniano Abbas Araghtchi. No entanto, não se sabe se o caso de Lennart Monterlos foi abordado durante a conversa.

Franceses aconselhados a ter cautela

Na manhã desta segunda-feira, o ministro que tutela a pasta dos franceses residentes no estrangeiro exortou os cidadãos a seguirem escrupulosamente os conselhos de viagem emitidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. “Todos os cidadãos franceses devem consultar o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde as informações são apresentadas de forma objetiva e clara”, disse Laurent Saint-Martin à RTL, referindo-se ao caso do turista francês que desapareceu no Irão.

"Posso assegurar-vos que a proteção consular é um direito de todos os cidadãos franceses [...] num país estrangeiro. Mas [...] se muitas vezes desaconselhamos vivamente a deslocação a certos países, é precisamente para não nos colocarmos em risco", destacou.

O desaparecimento de Lennart Monterlos, cuja viagem de bicicleta à volta do mundo incluía uma escala no Irão, é “preocupante porque o Irão tem uma política deliberada de fazer reféns ocidentais”, “uma política que assumiu”, sublinhou. Num post publicado a 12 de junho, quatro dias antes do seu desaparecimento, o jovem turista, desportista, explicou que a sua visita ao Irão tinha sido “alvo de um debate aceso” entre os que o rodeavam.