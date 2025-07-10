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Tribunal de Seul aprova nova detenção do antigo presidente Yoon devido ao decreto de lei marcial

O antigo presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol chega ao tribunal para assistir a uma audiência de revisão do seu mandado de captura solicitado por procuradores especiais em Seul, 9 de julho de 2025
O antigo presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol chega ao tribunal para assistir a uma audiência de revisão do seu mandado de captura solicitado por procuradores especiais em Seul, 9 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
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Yoon descreveu a imposição da lei marcial como uma medida necessária para aniquilar os seus opositores liberais "anti-Estado", acusando-os de utilizarem a sua maioria para obstruir a sua agenda.

Um tribunal sul-coreano aprovou, na quinta-feira, a nova detenção do antigo presidente Yoon Suk-yeol, acusado de ter imposto a lei marcial em dezembro, aceitando a alegação de um procurador especial de que Yoon corre o risco de destruir provas.

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O mandado de captura emitido pelo Tribunal Distrital Central de Seul enviou Yoon de volta para um centro de detenção perto da capital, quatro meses após a sua libertação em março, quando o mesmo tribunal anulou a sua detenção de janeiro e lhe permitiu ser julgado por rebelião sem ser mantido sob custódia.

O seu processo penal está a ser tratado por uma equipa de investigadores sob a alçada do procurador especial Cho Eun-suk, que está a apresentar acusações adicionais sobre o impulso autoritário de Yoon, incluindo obstrução ao exercício de funções oficiais, abuso de poder e falsificação de documentos oficiais.

A equipa de Cho interrogou-o duas vezes antes de apresentar ao tribunal, no domingo, um pedido de mandado de captura.

Os advogados de Yoon descreveram o pedido de prisão como excessivo e sem fundamento.

Um manifestante usa uma máscara do antigo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol durante uma manifestação em Seul, a 9 de julho de 2025.
Um manifestante usa uma máscara do antigo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol durante uma manifestação em Seul, a 9 de julho de 2025. Ahn Young-joon/AP

Não reagiram de imediato à decisão do tribunal de aprovar a detenção de Yoon, que foi formalmente destituído do cargo em abril, depois de o Tribunal Constitucional ter confirmado a sua destituição.

Yoon não respondeu às perguntas dos jornalistas depois de ter chegado ao tribunal na tarde de quarta-feira para uma audiência destinada a analisar o pedido do procurador especial.

Após a audiência, que durou cerca de sete horas, Yoon foi levado para o centro de detenção para aguardar a decisão do tribunal.

A nova detenção de Yoon poderá marcar o início de um longo período de detenção, que poderá durar meses ou mais.

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Yoon pode ser inicialmente detido no centro por um período máximo de 20 dias, enquanto o procurador especial tentará acusá-lo de outros crimes.

Se Yoon for acusado de novas infrações, poderá ficar detido durante um período máximo de seis meses até à decisão inicial do tribunal.

Se esse tribunal o condenar e decretar uma pena de prisão, Yoon cumprirá essa pena enquanto o processo poderá ser levado a tribunais superiores.

O antigo líder conservador descreveu a imposição da lei marcial, a 3 de dezembro, como uma medida necessária para aniquilar os seus opositores liberais "anti-Estado", acusando-os de utilizarem a sua maioria legislativa para obstruir a sua agenda.

Mas o decreto de Yoon durou apenas algumas horas, depois de um quórum de legisladores ter rompido um bloqueio de soldados fortemente armados na Assembleia Nacional e ter votado o levantamento da medida.

Apoiantes do antigo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol organizam uma manifestação contra uma audiência para rever o pedido de prisão apresentado por um procurador especial.
Apoiantes do antigo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol organizam uma manifestação contra uma audiência para rever o pedido de prisão apresentado por um procurador especial. Ahn Young-joon/AP

Yoon foi destituído pelos legisladores a 14 de dezembro e acusado pelo Ministério Público a 26 de janeiro, que o acusou de ser o mentor de uma tentativa de rebelião, descrevendo a sua tomada de poder como uma tentativa ilegal de se apoderar da legislatura e das assembleias eleitorais e de deter opositores políticos.

As acusações são puníveis com pena de morte ou prisão perpétua.

Yoon é igualmente acusado de aplicar a lei marcial sem seguir os procedimentos legais necessários, como a deliberação de uma reunião formal do Conselho de Ministros, e de mobilizar ilegalmente as forças de segurança presidenciais como um exército privado para bloquear uma primeira tentativa das forças da ordem de o deterem na sua residência no início de janeiro.

O seu rival liberal e atual presidente Lee Jae Myung, que venceu as eleições antecipadas de junho para o substituir, aprovou no mês passado uma lei que prevê o lançamento de investigações especiais abrangentes sobre o fracasso da lei marcial de Yoon e outras alegações criminais que envolvem a sua mulher e a sua administração.

Outras fontes • AP

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