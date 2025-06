Liberal Lee Jae-myung vence presidenciais da Coreia do Sul e coloca fim a meses de turbulência política

PUBLICIDADE

O candidato da oposição liberal da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi eleito presidente na quarta-feira, numa vitória que encerra meses de turbulência política desencadeada pela impressionante, mas breve, imposição da lei marcial pelo agora destituído presidente conservador, Yoon Suk Yeol.

Com mais de 99% dos votos contados, Jae-myung obteve 49,3% dos votos expressos nas eleições antecipadas de terça-feira, enquanto o principal concorrente conservador, Kim Moon Soo, ficou atrás com 41,3%.

De acordo com o apuramento provisório, cerca de 80% dos 44,4 milhões de eleitores do país votaram. Trata-se de uma das mais elevadas taxas de participação numa eleição presidencial na Coreia do Sul, o que reflete a vontade do público de ultrapassar a turbulência política.

As sondagens pré-eleitorais há muito que sugeriam que Lee parecia estar a caminho de uma vitória fácil, graças à profunda frustração do público em relação aos conservadores, na sequência do fracasso da lei marcial de Yoon.

Funcionários da Comissão Nacional de Eleições selecionam os boletins de voto para contagem durante as eleições presidenciais em Seul, Coreia do Sul Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Mesmo antes ter sido formalmente declarada, Kim concedeu a vitória ao opositor, dizendo aos jornalistas que "aceita humildemente a escolha do povo", felicitando Lee.

Lee Jae-myung discursou para os seus apoiantes na capital, Seul, depois de as sondagens à boca-das-urnas terem projetado a sua vitória.

"O primeiro dever que me confiaram é o de superar a rebelião (referindo-se à declaração da lei marcial pelo antigo presidente Yoon) e garantir que não haja mais golpes de Estado militares, em que o poder confiado pelo povo nunca seja utilizado para intimidar as pessoas", disse Jae-myung.

Lee, de 60 anos, assumirá o cargo por um período de cinco anos. O presidente eleito saiu da pobreza na infância para se tornar o principal político liberal da Coreia do Sul. Na sua campanha, comprometeu-se a lutar contra a pobreza e a corrupção.

Não é imediatamente claro o que a eleição de Jae-myung significará para a política externa de Seul. O novo líder foi anteriormente acusado pelos críticos de se inclinar para a China e a Coreia do Norte e de se distanciar dos EUA e do Japão.

Apoiantes do candidato presidencial do Partido Democrático da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, reagem no exterior da Assembleia Nacional em Seul, Coreia do Sul Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O presidente eleito sublinhou, no entanto, que a aliança da Coreia do Sul com os Estados Unidos continuará a ser a base da política externa.

Os maiores desafios externos que Jae-myung enfrenta são a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, e o avanço do programa nuclear de Pyongyang. No entanto, os peritos já indicaram anteriormente que, independentemente de quem assumir a presidência, é improvável que Seul faça grandes progressos nestas matérias.

O presidente prometeu seguir uma diplomacia pragmática na sua abordagem da política externa. Prometeu desenvolver a aliança com os EUA e solidificar uma aliança trilateral Seul-Washington-Tóquio - uma posição que não difere muito da posição defendida pelos conservadores da Coreia do Sul.

Jae-myung afirmou ainda que irá trabalhar no sentido de melhorar as relações com a Coreia do Norte, mas reconheceu que seria "muito difícil" realizar uma cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un em breve, o que indica que provavelmente não serão tomadas medidas drásticas para melhorar as relações com os seus vizinhos na península coreana.

O candidato presidencial do Partido Democrático da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, gesticula enquanto fala com apoiantes à porta da Assembleia Nacional em Seul Lee Jin-man/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Lee Jae-myung, que ocupou o cargo de governador da província de Gyeonggi e de presidente da câmara da cidade de Seongnam, tem sido uma figura controversa na arena política durante muitos anos.

Antigo trabalhador infantil, conhecido pela sua história inspiradora de "da trapaça à riqueza", ganhou proeminência ao criticar fortemente o establishment conservador da nação e ao defender uma Coreia do Sul mais pró-ativa na sua política externa.

Esta retórica moldou a sua reputação como um reformador capaz de implementar mudanças significativas para resolver as disparidades económicas e a corrupção profundamente enraizadas no país.

Os seus críticos vêem-no como um populista perigoso que se baseia na divisão política e que recua demasiado facilmente nas suas promessas.