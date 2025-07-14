Terramoto de magnitude 5,5 sacode Espanha ao largo da costa de Almería

Um terramoto de 5,5 graus na escala de Richter acordou na manhã desta segunda-feira os habitantes da província espanhola de Almeria. Segundo dados preliminares do Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Espanha, o epicentro localizou-se a cerca de 50 quilómetros a sudeste do Cabo de Gata, no Mar Mediterrâneo.

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O IGN registou o sismo pelas 7:13, hora local, menos uma hora em Lisboa, a uma profundidade de 2.000 metros abaixo do nível do mar. Várias localidades de Almeria como El Viso, Sorbas, Cuevas del Almanzora e Félix puderam sentir os tremores com quatro graus na escala de intensidade de Mercalli.

Até ao momento, não foram registados danos estruturais nem vítimas na província andaluza oriental, embora vários residentes tenham descrito nas redes sociais como acordaram ao sentirem o tremor ou receberam um alerta nos seus telemóveis. O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico alerta para o facto de poderem ocorrer réplicas nas próximas horas e dias.

O evento teve lugar numa zona sísmica particularmente ativa em Espanha, onde ocorreram os sismos mais graves nos últimos anos. Em 2011, o terramoto na cidade murciana de Lorca causou nove mortes e feriu mais de 300 pessoas.