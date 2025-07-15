Primeiro os ficheiros Epstein, agora as armas para a Ucrânia: O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a enfrentar uma crescente reação negativa por parte da sua base MAGA - incluindo teóricos da conspiração na Internet e um aliado-chave no Congresso - relativamente a algumas das decisões recentes mais importantes da sua administração.

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Na semana passada, os influenciadores de extrema-direita manifestaram a sua indignação quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos voltou atrás na ideia de que o criminoso sexual Jeffrey Epstein mantinha uma "lista de clientes" das elites que participavam no tráfico de raparigas menores.

Trump defendeu rapidamente a Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi - que sugeriu em fevereiro que esse documento estava na sua secretária, esclarecendo mais tarde que se referia ao processo geral - e criticou um jornalista por se atrever a perguntar sobre os documentos.

Alguns apoiantes do MAGA na Internet apelidaram o presidente dos EUA de "intocável" e exigiram transparência sobre os ficheiros do governo relativos a Epstein, um apelo apoiado por influenciadores conservadores e até pela congressista republicana e principal aliada de Trump, Marjorie Taylor Greene.

"A América merece a verdade sobre Jeffrey Epstein e as elites ricas e poderosas do seu círculo", escreveu a congressista da Geórgia no X, na segunda-feira.

Em separado, Greene também criticou a decisão de Trump de fornecer armas para a Ucrânia.

Marjorie Taylor-Greene num evento do Dia Nacional de Oração no Rose Garden da Casa Branca Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Na segunda-feira, Trump ameaçou a Rússia com tarifas elevadas e anunciou um acordo para que as armas dos EUA cheguem à Ucrânia, endurecendo a sua posição em relação ao Kremlin após meses de frustração com negociações infrutíferas para pôr fim à guerra.

O Presidente dos EUA afirmou que milhares de milhões de dólares de armas norte-americanas iriam para a Ucrânia - incluindo os sistemas de defesa aérea Patriot - e sublinhou que os aliados da NATO na Europa pagariam a fatura.

Numa entrevista ao New York Times, Greene disse que a medida era uma traição à agenda "America First" (América em primeiro lugar) que Trump defendeu na sua campanha.

"Não se trata apenas da Ucrânia, mas de todas as guerras externas em geral e de muita ajuda externa", disse em declarações ao jornal.

Greene também questionou a afirmação de Trump de que a decisão de armar a Ucrânia não teria qualquer custo para Washington, citando despesas indiretas como a utilização de tropas norte-americanas para treinar as forças ucranianas nas armas enviadas.

"Sem sombra de dúvida, os nossos impostos estão a ser usados", acrescentou Greene.

Um problema criado pelo próprio Trump?

Outros membros do MAGA, como o ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, também condenaram a decisão de enviar armas para a Ucrânia.

"Estamos prestes a armar pessoas sobre as quais não temos literalmente qualquer controlo", disse Bannon sobre a Ucrânia no seu podcast. "Esta é uma guerra antiquada e desgastante nas terras de sangue da Europa - e nós estamos a ser arrastados para ela."

Bannon, tal como Greene, também expressou a sua frustração relativamente ao tratamento dos ficheiros Epstein.

Na Cimeira de Ação Estudantil da Turning Point USA, no fim de semana, Bannon disse que a administração Trump poderia "perder 10% do movimento MAGA" devido à raiva da base sobre a saga. Isso poderá custar aos republicanos 40 assentos na Câmara no próximo ano, alertou.

O apresentador de talk shows conservador e aliado de Trump, Tucker Carlson, também falou na cimeira e criticou o governo dos EUA por causa dos ficheiros Epstein.

"O facto de o governo dos EUA, aquele em que votei, se recusar a levar a sério a minha pergunta e, em vez disso, dizer: 'Caso encerrado, cala-te teórico da conspiração', foi demais para mim", disse o antigo apresentador da Fox News no evento. "E não acho que o resto de nós deva ficar satisfeito com isso".

O desafio invulgar para Trump é que este parece ser um problema criado por ele próprio.

Trump tem passado anos a alimentar teorias da conspiração obscuras e a abraçar narrativas com a marca QAnon, propondo-o como o único salvador que pode parar o chamado "estado profundo" - uma alegada rede secreta de poder que usa o governo para promover a sua própria agenda sinistra.

Um manifestante segura um sinal Q enquanto espera na fila com outros para entrar numa ação de campanha Matt Rourke/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

De acordo com Russell Muirhead, professor de ciências políticas em Dartmouth College, o valor desta abordagem reside no facto de ajudar os indivíduos a ganhar poder político. Segundo o politólogo, Trump explorou esse facto "mais habilmente do que qualquer outra pessoa provavelmente na história americana".

No entanto, a comunidade conspiratória que Trump ajudou a construir está agora a voltar para o assombrar - exigindo respostas que ele não pode ou não quer dar, referiu Matt Dallek, cientista político da Universidade George Washington.

"O pressuposto errado que Trump e outros fazem é que podem vender teorias da conspiração sem qualquer reação", disse. "O caso Epstein é um bom exemplo de que é difícil colocar o génio de volta na lâmpada".

O comentador de extrema-direita Jack Posobiec disse na Cimeira de Ação dos Estudantes, no sábado, que não descansaria "até que se chegue ao comité de 6 de janeiro sobre os ficheiros de Jeffrey Epstein", referindo-se ao painel que investigou a insurreição de 2021 no Capitólio.

A luta de Trump para impedir o blowback

Trump no sábado usou a plataforma Truth Social para tentar novamente rebentar a bolha em torno de Epstein após relatos de brigas internas entre Bondi e o vice-diretor do FBI Dan Bongino sobre o assunto. O presidente dos EUA sugeriu que a turbulência estava a minar a sua administração - "tudo por causa de um tipo que nunca morre, Jeffrey Epstein".

O seu conselheiro de segurança nacional no primeiro mandato, Michael Flynn, pediu a Trump que reconsiderasse.

"Por favor, entenda que o caso Epstein não está a desaparecer", escreveu Flynn no sábado num post no X dirigido a Trump, acrescentando que não abordar as questões não respondidas sobre Epstein tornaria "muito mais difícil" enfrentar outros desafios nacionais.

Pam Bondi fala com jornalistas enquanto o presidente Donald Trump escuta Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Outros aliados de Trump continuam a exigir respostas, entre eles a ativista de extrema-direita Laura Loomer, que apelou à demissão de Bondi e disse que deveria ser nomeado um conselheiro especial para investigar o tratamento dos ficheiros sobre Epstein.

No entanto, os especialistas que estudam as teorias da conspiração advertem que uma maior transparência não faz necessariamente desaparecer as narrativas rebuscadas.

"Para uma parte deste conjunto de crentes em teorias da conspiração, nenhuma prova contraditória será suficiente", disse Josephine Lukito, que estuda os teóricos da conspiração na Universidade do Texas em Austin.