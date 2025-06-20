Conflito Irão-Israel divide os republicanos. A "América em primeiro lugar" continua a ser a "América em primeiro lugar"?

PUBLICIDADE

Enquanto alguns republicanos vêem a escalada contra o Irão como uma necessidade estratégica, outros agarram-se ao princípio "America First" ou "América em primeiro lugar", que abriu a porta à crítica pública dentro das fileiras republicanas e começou com caras proeminentes que estão entre os apoiantes mais fervorosos de Trump.

Tucker Carlson lidera a oposição

Tucker Carlson, que foi uma das principais figuras da campanha de Trump para 2024, disse na segunda-feira que o apoio do presidente a qualquer intervenção no conflito em curso é uma violação da sua promessa de campanha.

Carlson disse: "Não me vão convencer de que o povo iraniano é meu inimigo... "Eu sou um homem livre. Não me podem dizer quem devo odiar", disse Carlson.

O jornalista também observou que "a verdadeira divisão não é entre aqueles que apoiam Israel e aqueles que apoiam o Irão ou os palestinianos, mas entre aqueles que encorajam a violência e aqueles que procuram evitá-la, entre os belicistas e os pacificadores".

Trump não demorou a responder, escrevendo na sua plataforma de redes sociais: "Alguém, por favor, explique ao louco do Tucker Carlson que o Irão não pode ter uma arma nuclear!"

A guerra mina o projeto de Trump

A deputada republicana Marjorie Taylor Greene disse num post no X: "As guerras estrangeiras, as intervenções e as mudanças de regime colocam a América em último lugar, matam pessoas inocentes, levam-nos à falência e, em última análise, conduzem à nossa destruição. Foi nisto que milhões de americanos votaram. É nisto que acreditamos: A América em primeiro lugar".

O ativista republicano Charlie Kirk mostrou-se preocupado com a crescente divisão entre os apoiantes de Trump, dizendo: "Não há nenhuma questão que divida tanto a direita como a política externa".

Mais tarde, sublinhou que o apoio da geração mais jovem de apoiantes de Trump se baseia no facto de ele ser "o primeiro presidente que não começou uma nova guerra", acrescentando: "A última coisa que a América precisa neste momento é de uma nova guerra. O nosso primeiro objetivo deve ser a paz".

Kirk publicou dados que indicam que 60% dos americanos não querem que os EUA se envolvam numa guerra com o Irão.

O ex-conselheiro presidencial Steve Bannon avisou que qualquer intervenção militar dos EUA no Médio Oriente iria minar os alicerces da base que levou Trump à Casa Branca, que foi construída com base em promessas de acabar com o envolvimento em guerras, acabar com a imigração ilegal e reduzir o défice comercial.

Bannon disse: "Não só prejudicaria a coligação, como também prejudicaria o que estamos a fazer no que é mais importante, que é deportar os imigrantes sem documentos".

Outra ala: este é o momento

Apoiantes proeminentes de Trump estão a apelar a uma posição mais agressiva, liderados pelo senador republicano Lindsey Graham, que acredita que é o momento certo para um grande ataque ao Irão.

Graham disse à Fox News: "Israel precisa do apoio dos EUA para destruir a instalação nuclear subterrânea de Fordo, e espero que Trump esteja pronto para dar esse apoio".

Entre os apelos à desescalada e as pressões para a escalada, Trump vê-se confrontado com um verdadeiro teste: Ou mantém a base do seu slogan "América em primeiro lugar", ou desliza para uma intervenção que pode baralhar completamente as suas cartas eleitorais e políticas.