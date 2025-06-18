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“Talvez sim, talvez não”: Trump não confirma possibilidade de EUA atacarem Irão

“Talvez sim, talvez não”: Trump não confirma possibilidade de EUA atacarem Irão
“Talvez sim, talvez não”: Trump não confirma possibilidade de EUA atacarem Irão Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Euronews com AP
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O presidente dos EUA recusou-se a esclarecer se o país pretende aliar-se a Israel nos ataques diretos ao Irão. “Ninguém sabe o que quero fazer”, afirmou Donald Trump que apelou à "rendição incondicional" iraniana.

Donald Trump recusou confirmar esta quarta-feira se decidiu ordenar um ataque dos Estados Unidos ao Irão.

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“Posso fazê-lo, posso não o fazer”, disse Trump, numa troca de palavras com os jornalistas na Casa Branca. “Quero dizer, ninguém sabe o que vou fazer”.

Trump acrescentou que não é “tarde demais” para o Irão desistir do seu programa nuclear, enquanto continua a ponderar o envolvimento direto dos EUA nas operações militares de Israel destinadas a esmagar o programa nuclear de Teerão.

“Nada é tarde demais”, disse Trump. "Posso dizer-vos isto. O Irão tem muitos problemas".

“Nada está terminado até que esteja terminado”, acrescentou Trump. Mas “a próxima semana vai ser muito importante - talvez menos de uma semana”.

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse aos senadores, na quarta-feira, que o Pentágono está a dar opções ao presidente Donald Trump para decidir os próximos passos em relação ao Irão, mas não quis dizer se os militares estavam a planear ajudar com ataques israelitas, uma ação que poderia arriscar arrastar os Estados Unidos para uma guerra mais vasta no Médio Oriente.

À medida que avança o conflito, aumentam o tom das ameaças e os receios de que os Estados Unidos se possam aliar a Israel nos ataques diretos ao Irão. Se tal acontecer, Teerão deixou o aviso de que um ataque norte-americano seria recebido com uma dura retaliação.

Khamenei rejeita "rendição incondicional" do Irão

Na sequência dos consecutivos ataques israelias e avisos, vindos até do presidente norte-americano, que instou os iranianos a deixarem Teerão, o medo apoderou-se da capital iraniana, com as ruas vazias, as empresas fechadas e as comunicações irregulares. Milhares de pessoas fugiram.

O líder supremo do Irão rejeitou na quarta-feira os apelos dos EUA à rendição e avisou que qualquer envolvimento militar dos americanos causaria “danos irreparáveis” ao país.

"A nação iraniana opor-se-á firmemente à guerra que lhe é imposta, como tem feito até agora. Também se oporá firmemente à paz imposta. A nação iraniana não se renderá a ninguém que pretenda impor-lhe o que quer que seja", afirmou o Ayatollah Ali Khamenei que reforçou que, caso Washington se envolva militarmente, os danos para os EUA "seriam irreparáveis".

O líder supremo iraniano reforçou ainda que os ataques iranianos "enfraqueceram" Israel e que a entrada em cena dos EUA revelou a "fraqueza e incapacidade" do país.

"O castigo que a nação iraniana e as suas forças armadas infligiram, estão a infligir e tencionam infligir a este inimigo perverso é um castigo severo que enfraqueceu o inimigo. O facto de os seus amigos americanos entrarem em cena e começarem a falar, mostra a sua fraqueza e incapacidade [de Israel]."

Na resposta às ameaças iranianas, Donald Trump respondeu apenas: "Boa sorte".

Inicialmente, Donald Trump distanciou-se do ataque surpresa de Israel na sexta-feira que desencadeou o conflito, mas nos últimos dias deu a entender um maior envolvimento americano, dizendo que quer algo “muito maior” do que um cessar-fogo.

O presidente dos EUA chegou mesmo a dizer que conhece a localização do líder supremo iraniano, descartando, pelo menos "por enquanto", um cenário de morte para Khamenei.

Além das declarações pontuais sobre o tema do seu presidente, os EUA também enviaram mais aviões militares e navios de guerra para a região.

Os últimos ataques israelitas atingiram uma instalação utilizada para fabricar centrifugadoras de urânio e outra que fabricava componentes para mísseis, disseram os militares israelitas.

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