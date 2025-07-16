O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, visitou esta quarta-feira o julgamento por corrupção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e apoiou o apelo do presidente norte-americano, Donald Trump, para que o processo judicial seja anulado ou para que o líder israelita seja perdoado.

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Huckabee disse aos jornalistas em Telavive que a sua decisão invulgar de estar presente no julgamento foi “uma questão de representar o que o presidente [Trump] tem dito repetidamente”.

"O presidente deixou a sua posição muito clara. Ele não interveio no processo ou no resultado", referiu Huckabee. "Ele reconhece que o processo tem de seguir o seu próprio caminho. Mas é uma questão pessoal para ele. Ele considera o primeiro-ministro um amigo."

Huckabee descreveu a ligação entre Netanyahu e Trump como “extraordinária”, acrescentando que foi reforçada pela recente visita do líder israelita a Washington.

O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, fala aos jornalistas no exterior de um edifício do Centro Médico Soroka que foi atingido por um míssil iraniano Maya Alleruzzo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Netanyahu foi indiciado em 2019 por acusações de suborno, fraude e quebra de confiança em três casos separados - com ele a negar todas elas. O primeiro-ministro de Israel descreveu o processo em curso como uma caça às bruxas promovida deliberadamente pela esquerda.

Trump instou Israel a desistir do caso ou a “perdoar” Netanyahu, alegando que o julgamento poderia prejudicar a capacidade do líder israelita de negociar com o grupo militante palestiniano Hamas.

Numa publicação na rede social Truth Social no mês passado, Trump chamou ao processo contra Netanyahu uma “caça às bruxas”, uma frase que utilizou frequentemente para descrever investigações sobre os seus próprios problemas legais nos EUA, acrescentando: “Esta farsa da justiça não pode ser permitida”.

Em resposta, Netanyahu agradeceu a Trump “o seu apoio comovente a mim próprio e o seu enorme apoio a Israel”.

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Embora os aliados de Netanyahu tenham saudado os comentários de Trump, o principal líder da oposição de Israel, Yair Lapid, disse que o presidente dos EUA deve evitar interferir num julgamento estrangeiro.

“Com todo o respeito por Trump, ele não deve interferir num processo legal num país independente”, adiantou à imprensa nacional.

Quanto às acusações contra Netanyahu, o líder israelita e a sua esposa são acusados de aceitar mais de 260.000 dólares (223.797 euros) em artigos de luxo - incluindo champanhe cor-de-rosa e charutos - em troca de favores políticos.

Em dois outros casos, Netanyahu é acusado de tentar trocar favores regulamentares com proprietários de meios de comunicação social em Israel por uma cobertura mediática positiva em dois meios de comunicação social israelitas.

O líder israelita pediu vários adiamentos do julgamento desde o seu início em 2020, invocando a necessidade de lidar com a guerra de Israel em Gaza e as consequências do ataque mortal do Hamas de 7 de outubro.