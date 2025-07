Parceiro de coligação de Netanyahu abandona o governo israelita e deixa-o em minoria no parlamento

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sofreu um rude golpe político na quarta-feira, com um importante parceiro governamental a anunciar que abandonava o seu governo de coligação, deixando-o com uma minoria no parlamento, numa altura em que o país enfrenta uma série de desafios.

O Shas, um partido ultraortodoxo que desde há muito tem desempenhado um papel-chave na política israelita, anunciou que iria abandonar o governo devido a divergências em torno de uma proposta de lei que regulamenta as isenções militares, o segundo partido ultraortodoxo no governo a fazê-lo esta semana.

“Na situação atual, é impossível fazer parte do governo e ser parceiro do mesmo”, declarou o ministro do governo do Shas, Michael Malkieli, ao anunciar a decisão do partido.

Mas o Shas disse que não prejudicaria a coligação de Netanyahu a partir do exterior e que poderia votar com ele em alguma legislação, concedendo a Netanyahu uma tábua de salvação no que, de outra forma, tornaria o governo quase impossível e colocaria em risco o seu longo governo.

Quando as demissões entrarem em vigor, a coligação de Netanyahu terá 50 lugares no Parlamento de 120 lugares.

Férias de verão podem salvar governo

Para já, o governo de Netanyahu não parece ameaçado. Uma vez apresentada a demissão do Shas, há um período de 48 horas antes de se tornar oficial, o que dá ao líder israelita uma oportunidade de salvar o seu governo.

O anúncio do partido também acontece pouco antes de os legisladores entrarem em férias de verão, o que dá a Netanyahu vários meses de pouca ou nenhuma atividade legislativa para trazer os partidos de volta ao grupo.

Um porta-voz do partido Likud de Netanyahu não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A instabilidade política surge numa altura crucial para Israel, que está a negociar com o Hamas os termos de uma proposta de cessar-fogo para Gaza apoiada pelos EUA.

A decisão do Shas não deverá fazer descarrilar essas negociações.

Mas com uma coligação fraturada, Netanyahu sentirá mais pressão para apaziguar os seus outros aliados no governo, especialmente o influente flanco da extrema-direita, que se opõe ao fim da guerra de 21 meses em Gaza enquanto o Hamas permanecer intacto.

Apesar de ter perdido dois importantes parceiros políticos, Netanyahu ainda poderá avançar com um acordo de cessar-fogo, assim que este for alcançado. A administração Trump tem estado a pressionar Israel para acabar com a guerra.

Isenções do serviço militar na base da discórdia

Na terça-feira, o partido ultraortodoxo Judaísmo Unido da Torá disse que se ia demitir da coligação devido ao facto de Netanyahu não ter conseguido aprovar uma lei sobre as isenções do serviço militar.

O serviço militar é obrigatório para a maioria dos judeus israelitas e a questão das isenções há muito que divide o país. Desde o início da guerra em Gaza, essas clivagens só se acentuaram com o aumento da procura de mão-de-obra militar e a morte de centenas de soldados.

Um acordo de décadas do primeiro primeiro-ministro de Israel concedeu a centenas de homens ultraortodoxos isenções do serviço obrigatório em Israel. Ao longo dos anos, essas isenções aumentaram para milhares e criaram profundas divisões em Israel.

Os ultraortodoxos dizem que os seus homens estão a servir o país estudando textos sagrados judaicos e preservando uma tradição secular. Temem que o alistamento obrigatório dilua a ligação dos homens à sua fé.

Mas a maioria dos judeus israelitas considera a isenção injusta, bem como os generosos subsídios governamentais concedidos a muitos homens ultraortodoxos que estudam em vez de trabalharem durante a vida adulta.

A coligação de Netanyahu tem tentado encontrar um caminho para uma nova lei. Mas a sua base opõe-se, em grande medida, à concessão de isenções abrangentes e um importante legislador opôs-se a uma lei que os ultraortodoxos pudessem apoiar, o que levou à sua saída.