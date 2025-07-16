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Polémica na Europa: "Artista de Putin" foi convidado para um festival de música no sul de Itália

O Presidente russo Vladimir Putin, no coração da defesa, visita a nova sala de concertos do Teatro Mariinsky em Repino, com o Maestro Valery Gergiev
O Presidente russo Vladimir Putin, no coração da defesa, visita a nova sala de concertos do Teatro Mariinsky em Repino, com o Maestro Valery Gergiev Direitos de autor  Alexei Druzhinin/AP
Direitos de autor Alexei Druzhinin/AP
De يورو نيوز
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O maestro russo Valery Gergiev, conhecido pelos seus laços estreitos com o presidente Vladimir Putin, foi convidado a participar num prestigiado festival de música no sul de Itália.

A atuação do maestro russo Valery Gergiev, conhecido pelos seus laços estreitos com o presidente Vladimir Putin, está prevista para 27 de julho no âmbito do festival Un'Estate da Re, no histórico La Regia di Caserta, Património Mundial da UNESCO na Campânia, Itália. Esta será a sua primeira atuação na Europa desde a invasão total da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

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Embora Gergiev seja uma das figuras culturais mais proeminentes da Rússia, nos últimos anos tem sido excluído de uma série de teatros e festivais ocidentais, incluindo o La Scala de Milão, devido à sua recusa em condenar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

O convite do maestro para o festival gerou controvérsia depois de ter sido aprovado por Vincenzo De Luca, presidente da região da Campânia, que defendeu a iniciativa dizendo que "a cultura não deve estar sujeita à lógica política".

Mas Yulia Navalnaya descreveu a participação como um "presente para o ditador", escrevendo num artigo publicado pelo jornal italiano La Repubblica que o convite de Gergiev é uma bofetada na cara da comunidade internacional e dos esforços para responsabilizar o regime russo.

"A guerra brutal continua na Ucrânia, com vítimas a cair diariamente. Como é possível que no verão de 2025, três anos após o início da invasão, Valery Gergiev - cúmplice sancionado por Putin - possa ser convidado para um concerto em Itália?", disse.

Navalnaya apelou ao cancelamento do concerto, afirmando que Gergiev não era apenas um artista, mas um "promotor de facto das políticas criminosas do Kremlin", citando as suas posições declaradas, incluindo o apoio à anexação da Crimeia em 2014, a participação na campanha eleitoral de Putin em 2012 e a organização de um concerto na cidade síria de Palmyra em 2016, depois de esta ter sido retomada com o apoio das forças russas.

Ruslan Shavidinov, um assessor da família de Navalny, disse ao The Guardian que permitir que Gergiev reapareça no palco europeu "contribui para a normalização do regime de Putin perante o mundo". "Utilizámos todos os meios possíveis para tentar impedir a sua participação, porque dar-lhe uma plataforma num festival tão importante é uma enorme vitória de propaganda para Moscovo", disse, acrescentando: "Utilizámos todos os meios possíveis para tentar impedir a sua participação".

Gergiev, de 72 anos, manteve-se próximo do poder russo ao longo da sua carreira, o que fez dele um rosto polémico nos círculos culturais internacionais, especialmente após o início da guerra na Ucrânia e o subsequente boicote generalizado a figuras artísticas próximas do Kremlin.

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