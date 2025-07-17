Uma média de 28 crianças morrem diariamente em Gaza e mais de 17.000 crianças foram mortas na guerra em curso no enclave palestiniano sitiado, afirmou a UNICEF na quarta-feira.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Falando perante o Conselho de Segurança da ONU, a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell, disse que cada um dos um milhão de crianças de Gaza tem enfrentado um imenso sofrimento. De acordo com Catherine Russell, estas crianças irão enfrentar impactos ao longo da vida.

"Nos últimos 21 meses de guerra, mais de 17.000 crianças foram mortas e 33.000 ficaram feridas em Gaza. Uma média de 28 crianças foram mortas por dia, o equivalente a uma sala de aula inteira", disse.

"Pensem nisto por um momento: uma sala de aula inteira de crianças mortas todos os dias durante quase dois anos. Estas crianças não são combatentes - estão a ser mortas e mutiladas enquanto fazem fila para receber alimentos e medicamentos que lhes salvam a vida."

Em resposta aos recentes relatos de que os seus ataques em Gaza mataram dezenas de crianças, as forças armadas israelitas mantiveram o seu "compromisso com o Estado de direito".

Omar Meshmesh carrega o corpo da sua sobrinha Aya, de 3 anos, que se encontrava entre as 10 pessoas, incluindo duas mulheres e cinco crianças, mortas num ataque israelita AP Photo

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, o ataque de 10 de julho que matou pelo menos 10 crianças que esperavam para receber suplementos nutricionais numa clínica médica gerida pelo Projeto Esperança em Deir al-Balah, na Faixa de Gaza, foi causado por um "erro técnico".

O ataque, que tinha como alvo um "terrorista" da Jihad Islâmica, fez com que a munição caísse a dezenas de metros do alvo, segundo o comunicado. O incidente está a ser analisado, acrescentaram os militares.

Aumento do número de mortes num contexto de escassez de alimentos

O número crescente de mortes de crianças, mulheres e civis em ataques a Gaza. O número surge num contexto de escassez de alimentos.

O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, disse ao Conselho de Segurança na quarta-feira que os civis estão a ser alvejados quando procuram algo para comer.

"Os civis estão expostos a morte e ferimentos, deslocações forçadas e despojados de dignidade", disse Fletcher ao Conselho de Segurança da ONU, sublinhando a obrigação de Israel, ao abrigo das Convenções de Genebra, de fornecer alimentos e ajuda médica enquanto potência ocupante em Gaza.

Fletcher desafiou ainda o Conselho a analisar se as regras de atuação de Israel incorporam todas as precauções para evitar e minimizar as baixas civis.

A população reza enquanto carrega os corpos dos palestinianos mortos por um ataque aéreo israelita Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Entretanto, pelo menos vinte palestinianos foram mortos durante uma distribuição de alimentos na Faixa de Gaza, na quarta-feira, na sequência de uma debandada.

A Fundação Humanitária de Gaza acusou o grupo militante Hamas de fomentar a agitação no centro de distribuição de alimentos, provocando o tumulto.

Foram as primeiras mortes registadas num dos centros de distribuição de alimentos geridos por uma organização americana apoiada por Israel, embora centenas de pessoas tenham sido mortas pelas forças israelitas nas estradas que conduzem a esses centros, de acordo com testemunhas e funcionários da saúde.