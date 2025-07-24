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Hungria: 3300 atividades em 10 dias no Vale das Artes

Uma biografia do Festival do Vale das Artes
Uma biografia do Festival do Vale das Artes Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Magyar Ádám
Publicado a Últimas notícias
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A poucos dias do maior festival de artes plásticas do país, os organizadores não estão preocupados com a continuação do evento, apesar de vários festivais nacionais terem anunciado a sua intenção de encerrar este ano.

Ao longo de dez dias, 3300 atividades serão organizadas este ano no Vale das Artes, o maior festival de artes da Hungria. Até domingo, os organizadores proporcionam aos festivaleiros concertos, exposições, workshops, espectáculos de teatro e a promessa de que em Kapolcs e arredores se pode abrandar por alguns dias e deixar para trás as preocupações da vida quotidiana.

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Um dos festivaleiros disse à Euronews que, apesar de ver muitas vezes multidões agressivas em eventos musicais noutros locais, pode ter calma durante alguns dias no Vale das Artes. Um outro também nos contou que gosta de vir aqui porque as pessoas olham umas pelas outras.

Há mais de quinze eventos diferentes no Vale das Artes durante o dia, e a música é o atrativo principal à noite. Nos próximos dias, 30Y, Carson Coma e Beton.Hofi atuam no palco principal.

Este ano, vários festivais nacionais anunciaram o seu encerramento, e há anos que se fala da crise desta indústria. Mas a 34.ª edição do Vale das Artes em 2025 não está em perigo, segundo os organizadores:

"Não trabalhamos durante todo o ano para dar lucro a ninguém. O que seria lucro para nós, enquanto empresa sem fins lucrativos, será reinvestido no ano seguinte. Além disso, penso que nos últimos anos registámos um reforço muito forte da nossa base de visitantes. O que garante, penso eu, que haverá outro Vale das Artes durante muitos, muitos, muitos anos", afirmou Attila Ernhaft, diretor-geral do festival.

O interesse pelo festival aumentou este ano, provavelmente pela atuação de uma famosa banda estrangeira, Franz Ferdinand, em Kapolcs, o que não tem precedentes na história do Vale das Artes.

O programa completo do festival pode ser consultado aqui.

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