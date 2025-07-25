O governo húngaro nega qualquer envolvimento no incêndio da igreja católica grega de Palágykomoróc, na Transcarpácia. András Rácz, um especialista sobre temas russos, escreveu sobre esta possibilidade depois de ter sido revelado que o governo recebeu informações sobre o incidente muito rapidamente e que o autor do crime provavelmente não tinha conhecimento local. Os habitantes locais disseram à Euronews que a maioria dos húngaros nem sequer vai à igreja com as inscrições de ódio à Hungria nas paredes.

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Em Tusványos, os políticos do Fidesz criticaram András Rácz por ter levantado a hipótese de responsabilidade do governo húngaro.

"Isto é uma loucura. Se András Rácz tem tais pensamentos, vai ter outros problemas na vida, por isso devia ir a um psicólogo ou falar com um amigo sobre os seus problemas. Isto é um disparate", afirmou o deputado do Fidesz Lajos Kósa.

O ministro da Defesa, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, foi questionado sobre se o governo tinha provas de que a Ucrânia era responsável pelo que aconteceu, como alegam. A resposta foi que não lhe competia abrir uma investigação na Ucrânia.

"O que é certo é que as tensões estão a aumentar na Ucrânia e os relatórios independentes mostram que a instituição do recrutamento forçado está a ser aplicada com uma força brutal. Isto é óbvio para toda a gente. A situação é muito grave. Não me cabe a mim investigar".

Lajos Kósa acrescentou que não sabia que provas o governo húngaro tinha sobre o assunto, mas que era o governo de Kiev que devia garantir a ordem na Ucrânia.

"Não espancar pessoas até à morte durante o recrutamento em nome do Estado ucraniano, não queimar igrejas e, de um modo geral, deixar as pessoas viver na Ucrânia. Se a Ucrânia não consegue garantir isto, então a Ucrânia é um Estado falhado", disse o antigo vice-presidente do Fidesz.

E as sanções de Trump?

Os políticos também foram questionados sobre o que pensam da ameaça de Donald Trump de impor sanções à Rússia, enquanto a posição do governo húngaro é que as sanções são ineficazes. O ministro da defesa disse que a posição do governo sobre as sanções permanece inalterada (ou seja, é contra), mas vamos esperar para ver qual será o resultado das manobras de Trump. Lajos Kósa descreveu o anúncio de Trump como uma mera tática de negociação. E acredita que o presidente ucraniano está a rejeitar o cessar-fogo por razões existenciais.

"Zelensky é presidente apenas enquanto houver guerra. Assim que as armas se calarem, haverá eleições e penso que está absolutamente fora de questão que Zelensky seja reeleito. De facto, há uma dúvida muito forte sobre o que Zelensky fará para o resto da sua vida. Não me refiro ao facto de ele vir a ser político ou não, mas onde é que ele estará seguro. Porque, entretanto, os sentimentos pró-russos têm vindo a crescer na sociedade ucraniana, o que também significa riscos pessoais muito graves", explicou Lajos Kósa.

Críticas ao Governo no palco principal de Tusványos

A política infiltrou-se em grande parte dos festivais húngaros deste verão, com o público a cantar frequentemente "Fidesz sujo" nos concertos. Tanto quanto sabemos, tal nunca aconteceu no Tusványos, mas isso não significa que as mensagens anti-governamentais não se tenham infiltrado no evento da casa do Fidesz.

Na quinta-feira à noite, os dois artistas que atuaram no palco principal declararam que não concordavam totalmente com as políticas do governo. A cantora de Margaret Island, Viki Lábas, agitou uma bandeira do arco-íris em palco, enquanto o vocalista dos Punanny Massif, Máté Felcser, atuou com uma t-shirt do Népszabadság, um jornal de esquerda húngaro, em frente a um logótipo do KDN - o Partido Popular Democrata-Cristão da Hungria - riscado.