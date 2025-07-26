Os ataques aéreos e os tiros israelitas mataram pelo menos 25 pessoas durante a noite no Norte de Gaza, quando milhares de palestinianos se dirigiam para a passagem de Zikim com Israel numa busca frenética de alimentos, informaram no sábado as autoridades sanitárias locais e o serviço de ambulâncias.

De acordo com o pessoal do hospital Shifa, a maioria das vítimas foi morta por tiros enquanto esperavam por camiões de ajuda perto do cruzamento de Zikim com Israel.

O exército israelita não respondeu a um pedido de comentários sobre os últimos tiroteios.

Os mortos nos ataques incluem quatro pessoas num edifício de apartamentos na cidade de Gaza, entre outros, segundo o pessoal hospitalar e o serviço de ambulâncias.

Os ataques ocorrem num momento em que as negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas estão num impasse, depois de os EUA e Israel terem chamado as suas equipas de negociação na quinta-feira, lançando o futuro das negociações numa maior incerteza.

Milhares de palestinianos desesperados arriscam a vida

No sábado, milhares de palestinianos desesperados dirigiram-se à passagem de Zikim, na Faixa de Gaza, arriscando a vida em busca de alimentos.

Funcionários do hospital informaram que alguns palestinianos foram mortos nas últimas semanas na zona próxima do cruzamento, no norte do território palestiniano.

Alguns relatos afirmam que, quando a ajuda é prestada, bandos de criminosos e grupos consideráveis de pessoas desesperadas invadem frequentemente os camiões à entrada e retiram os mantimentos.

No início desta semana, o exército israelita informou que tinha conhecimento de algumas baixas quando os soldados abriram fogo contra um grupo de milhares de palestinianos no norte de Gaza que constituíam uma ameaça.

A mãe deslocada Smoud Wahdan, com o seu filho bebé ao colo, fez a viagem até à passagem de nível a partir de uma escola na cidade de Gaza, onde estão abrigados.

Reconheceu que a viagem implicava um grande risco, mas disse que tinha de enfrentar esse perigo para poder alimentar os seus filhos.

"Fiz todo este caminho, arriscando a minha vida pelos meus filhos. Os meus filhos não comem há uma semana", explicou.

Os especialistas alertaram para o facto de Gaza estar a aproximar-se da fome, depois de meses em que Israel bloqueou totalmente a entrada de alimentos ou só permitiu a entrada de quantidades limitadas.

O número de pessoas que morrem de causas relacionadas com a subnutrição acelerou este mês.

Palestinianos choram durante o funeral de pessoas que foram mortas quando tentavam chegar a camiões de ajuda que entravam no norte de Gaza através do cruzamento de Zikim Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Aumenta a indignação internacional

Mais de 100 organizações de direitos humanos e de caridade, bem como mais de duas dúzias de nações alinhadas com o Ocidente, exigiram o fim da guerra.

As suas críticas severas têm sido dirigidas ao novo mecanismo de distribuição de ajuda e ao bloqueio de Israel.

Israel afirma que permitiu a entrada de cerca de 4.500 camiões de ajuda desde que levantou o bloqueio total em maio e que permite a entrada de cerca de 70 camiões por dia, uma das taxas mais baixas da guerra e muito inferior às várias centenas que as Nações Unidas afirmam serem necessárias por dia.

Apesar da crescente indignação internacional, Israel afirma que permite a entrada de ajuda suficiente e acusa as agências da ONU de não fazerem o suficiente para a recolher e fazer chegar aos necessitados.

A ONU afirma que a entrega de ajuda está a ser dificultada pelas restrições militares israelitas aos seus movimentos e por incidentes de pilhagem criminosa.