Trump joga golfe na Escócia, enquanto aumentam os protestos por todo o país

O Presidente Donald Trump acena aos jornalistas enquanto se senta no seu carro de golfe no campo de golfe Trump Turnberry em Turnberry, Escócia, no sábado, 26 de julho de 2025.
O Presidente Donald Trump acena aos jornalistas enquanto se senta no seu carro de golfe no campo de golfe Trump Turnberry em Turnberry, Escócia, no sábado, 26 de julho de 2025. Direitos de autor  Alastair Grant/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Alastair Grant/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Manifestantes de todo o país saíram à rua para condenar a visita de Donald Trump e acusar os dirigentes britânicos de estarem a ceder aos americanos.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, jogou golfe no sábado no seu campo, na Escócia, enquanto cidadãos de todo o país saíram à rua para protestar contra a sua visita.

Trump e o seu filho Eric jogaram com o embaixador dos EUA na Grã-Bretanha, Warren Stephens, perto de Turnberry, um campo histórico que a empresa da família Trump adquiriu em 2008.

Centenas de manifestantes reuniram-se na rua empedrada e arborizada em frente ao Consulado dos EUA, a cerca de 160 quilómetros de distância, em Edimburgo, a capital da Escócia.

Num palco improvisado, os oradores disseram à multidão que Trump não era bem-vindo e criticaram o primeiro-ministro britânico Keir Starmer por ter conseguido um acordo comercial recente para evitar a imposição de direitos aduaneiros rígidos aos produtos importados do Reino Unido.

Foram planeados protestos noutras cidades, com ativistas ambientais, opositores à guerra de Israel contra o Hamas em Gaza e grupos pró-Ucrânia a formarem uma "Coligação Stop Trump".

"Penso que há demasiados países que estão a sentir a pressão de Trump e que sentem que têm de o aceitar e que não o devemos aceitar aqui", disse June Osbourne, 52 anos, fotógrafa e historiadora de fotografia de Edimburgo, que protestou vestindo um manto vermelho e um capuz branco, recordando "The Handmaid's Tale". Osbourne segurou uma fotografia de Trump com "Resist" estampado no rosto.

O cidadão com dupla nacionalidade, americana e escocesa, disse que o presidente republicano é "a pior coisa que aconteceu ao mundo, aos EUA, em décadas".

Os protestos de sábado não foram tão grandes quanto as multidões que se reuniram em toda a Escócia quando Trump tocou no resort durante seu primeiro mandato em 2018.

Mas as gaitas de foles tocavam, as pessoas cantavam "Trump Fora!" e erguiam cartazes caseiros que diziam "Sem tapete vermelho para ditadores", "Não te queremos aqui" e "Parem Trump. Migrantes bem-vindos".

Alguns membros da extrema-direita recorreram às redes sociais para apelar à realização de concentrações de apoio a Trump em locais como Glasgow.

Enquanto estiver na Escócia, Trump deverá falar sobre comércio com Starmer e Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia.

