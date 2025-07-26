O Presidente dos EUA, Donald Trump, jogou golfe no sábado no seu campo, na Escócia, enquanto cidadãos de todo o país saíram à rua para protestar contra a sua visita.

Trump e o seu filho Eric jogaram com o embaixador dos EUA na Grã-Bretanha, Warren Stephens, perto de Turnberry, um campo histórico que a empresa da família Trump adquiriu em 2008.

Centenas de manifestantes reuniram-se na rua empedrada e arborizada em frente ao Consulado dos EUA, a cerca de 160 quilómetros de distância, em Edimburgo, a capital da Escócia.

Num palco improvisado, os oradores disseram à multidão que Trump não era bem-vindo e criticaram o primeiro-ministro britânico Keir Starmer por ter conseguido um acordo comercial recente para evitar a imposição de direitos aduaneiros rígidos aos produtos importados do Reino Unido.

Foram planeados protestos noutras cidades, com ativistas ambientais, opositores à guerra de Israel contra o Hamas em Gaza e grupos pró-Ucrânia a formarem uma "Coligação Stop Trump".

"Penso que há demasiados países que estão a sentir a pressão de Trump e que sentem que têm de o aceitar e que não o devemos aceitar aqui", disse June Osbourne, 52 anos, fotógrafa e historiadora de fotografia de Edimburgo, que protestou vestindo um manto vermelho e um capuz branco, recordando "The Handmaid's Tale". Osbourne segurou uma fotografia de Trump com "Resist" estampado no rosto.

O cidadão com dupla nacionalidade, americana e escocesa, disse que o presidente republicano é "a pior coisa que aconteceu ao mundo, aos EUA, em décadas".

Os protestos de sábado não foram tão grandes quanto as multidões que se reuniram em toda a Escócia quando Trump tocou no resort durante seu primeiro mandato em 2018.

Mas as gaitas de foles tocavam, as pessoas cantavam "Trump Fora!" e erguiam cartazes caseiros que diziam "Sem tapete vermelho para ditadores", "Não te queremos aqui" e "Parem Trump. Migrantes bem-vindos".

Alguns membros da extrema-direita recorreram às redes sociais para apelar à realização de concentrações de apoio a Trump em locais como Glasgow.

Enquanto estiver na Escócia, Trump deverá falar sobre comércio com Starmer e Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia.