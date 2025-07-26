Na sexta-feira, um juiz federal impediu a administração Trump de acabar com a cidadania por nascimento para os filhos de pais que estão nos EUA ilegalmente, emitindo a terceira decisão judicial que bloqueia a ordem de nascimento em todo o país desde uma decisão importante do Supremo Tribunal em junho.

O juiz distrital dos EUA, Leo Sorokin, juntando-se a outro tribunal distrital e a um painel de juízes de recurso, considerou que uma injunção nacional concedida a mais de uma dúzia de estados permanece em vigor ao abrigo de uma exceção à decisão do Supremo Tribunal. Essa decisão restringiu o poder dos juízes de tribunais inferiores de emitir injunções a nível nacional.

Os estados argumentaram que a ordem de cidadania por nascimento de Trump é flagrantemente inconstitucional e ameaça milhões de dólares em serviços de seguro de saúde que dependem do status de cidadania. Espera-se que a questão volte rapidamente ao mais alto tribunal do país.

A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, disse numa declaração que a administração esperava "ser vingada no recurso".

O procurador-geral de Nova Jersey, Matthew Platkin, que ajudou a liderar o processo antes de Sorokin, disse em um comunicado que estava "emocionado com o fato de o tribunal distrital ter novamente impedido que a ordem flagrantemente inconstitucional de cidadania inata do presidente Trump entrasse em vigor em qualquer lugar".

"Bebês nascidos nos Estados Unidos são americanos, assim como sempre foram em todos os outros momentos da história de nossa nação", acrescentou. "O Presidente não pode alterar essa regra legal com o toque de uma caneta".

Sorokin reconheceu que sua ordem não seria a última palavra sobre a cidadania inata.

A administração Trump ainda não apelou de nenhuma das decisões judiciais recentes. Os esforços do presidente para negar a cidadania a crianças nascidas de pais que estão no país ilegalmente ou temporariamente permanecerão bloqueados, a menos e até que a Suprema Corte diga o contrário.

Um juiz federal em New Hampshire emitiu uma decisão no início deste mês proibindo a ordem executiva de Trump de entrar em vigor em todo o país numa nova ação judicial colectiva. O juiz federal Joseph LaPlante, de New Hampshire, suspendeu a sua própria decisão para permitir que a administração Trump recorresse, mas sem que fosse apresentado qualquer recurso, a sua ordem entrou em vigor.

Na quarta-feira, um tribunal de recurso com sede em São Francisco considerou a ordem executiva do presidente inconstitucional e confirmou o bloqueio nacional de um tribunal inferior.

Na semana passada, uma juíza de Maryland disse que faria o mesmo se um tribunal de recurso aprovasse a decisão.

Os juízes decidiram, no mês passado, que os tribunais inferiores não podem, em geral, emitir injunções de âmbito nacional, mas não excluíram outras ordens judiciais que poderiam ter efeitos a nível nacional, nomeadamente em acções judiciais colectivas e em acções intentadas pelos Estados. O Supremo Tribunal não decidiu se a ordem de cidadania subjacente é constitucional.