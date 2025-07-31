A campeã alemã de biatlo Laura Dahlmeier morreu num acidente de escalada num local remoto de uma montanha no norte do Paquistão.

Dahlmeier foi atingida por uma pedra durante um deslizamento de terras, na segunda-feira, quando subia o Pico Laila, na cordilheira de Karakoram, com uma parceira, que sobreviveu.

As autoridades lançaram uma missão de salvamento na segunda-feira, após terem recebido um sinal de socorro da companheira de escalada de Dahlmeier, Marina Eva, que conseguiu descer ao acampamento de base com a ajuda dos socorristas na terça-feira.

A companheira de Dahlmeier tentou durante várias horas resgatá-la, mas não foi possível devido ao terreno difícil e à queda persistente de rochas, segundo uma declaração na página de Dahlmeier no Instagram.

"A sua parceira, que já não conseguia ouvir quaisquer sinais de vida, acabou por decidir abandonar a zona de perigo e retomar a descida", segundo a declaração.

Foi o desejo expresso de Dahlmeier "que, num caso como este, ninguém arriscasse a sua vida para recuperá-la", diz o comunicado, apelando a que esse desejo seja respeitado.

A família de Dahlmeier agradeceu à equipa de salvamento e aos alpinistas, que deram o seu melhor para tornar possível o seu resgate.

Os socorristas confirmaram a morte de Dahlmeier na quarta-feira, mas não puderam recuperar o seu corpo devido às condições climatéricas desfavoráveis, informou Faizullah Faraq, porta-voz do governo regional de Gilgit-Baltistan.

Qualquer decisão final sobre a recuperação do corpo seguirá os desejos da família de Dahlmeier, referiu ainda Faraq.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, apresentou as suas condolências aos pais de Dahlmeier, escrevendo que ela "era uma desportista excecional".

Steinmeier recordou que lhe atribuiu a mais alta condecoração do desporto alemão, a Folha de Louro de Prata, pouco depois de ela ter conquistado a sua primeira medalha de ouro olímpica, em 2018.

"Laura Dahlmeier foi uma embaixadora do nosso país no mundo, um modelo de coexistência pacífica, alegre e justa além-fronteiras", afirmou.

Laura Dahlmeier, medalha de ouro na prova de biatlo 7,5 km sprint feminino, celebra durante a cerimónia das medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na Coreia do Sul AP Photo/Morry Gash

Os corpos de alpinistas estrangeiros que morrem ao tentar atingir o cume de montanhas no Paquistão são normalmente recuperados a pedido das suas famílias, mas se a família recusar o resgate, os restos mortais são deixados no local onde o alpinista morreu.

Dahlmeier foi ferida a uma altitude de cerca de 5.700 metros por volta do meio-dia de segunda-feira, de acordo com a sua agência na Alemanha.

Dahlmeier ganhou sete medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze nos Campeonatos do Mundo de Biatlo, bem como 20 provas da Taça do Mundo e a Taça do Mundo geral na época de 2016-17, de acordo com o seu site.

Ganhou medalhas de ouro nas corridas de sprint e perseguição nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang em 2018 e a medalha de bronze na competição individual.

Dahlmeier terminou a sua carreira no biatlo em 2019, quando tinha 25 anos. Cresceu em Garmisch-Partenkirchen, nos Alpes alemães, e voltou-se para os desafios do montanhismo depois de terminar a sua carreira no biatlo.

Era guia de montanha e de esqui certificada pelo Estado desde 2023 e era voluntária na equipa local de salvamento em montanha.