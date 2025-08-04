Ministro israelita de extrema-direita reza em Al-Aqsa, violando acordo de décadas

O ministro israelita da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, visitou e rezou no domingo no local sagrado mais sensível de Jerusalém, o complexo da mesquista de al-Aqsa, desencadeando uma onda de condenação regional e fazendo temer uma nova escalada das tensões.

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A provocação surge num momento em que continuam os ataques israelitas na Faixa de Gaza, com pelo menos 33 palestinianos mortos no domingo a caminho de pontos de distribuição de ajuda, e em que se multiplicam as críticas a nível mundial por Israel estar a criar condições de fome no enclave sitiado.

A visita de Ben-Gvir ao complexo ameaça fazer recuar ainda mais os esforços dos mediadores internacionais, como o Qatar e o Egito, para pôr fim à ofensiva militar de Israel em Gaza, que dura há quase dois anos.

A área, a que os judeus chamam Monte do Templo, é o local mais sagrado do judaísmo e acredita-se que alberga os antigos templos bíblicos. Os muçulmanos, no entanto, chamam ao local o Nobre Santuário, onde se encontra atualmente a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islão.

As visitas ao local, a primeira Qibla islâmica - a direção para onde os muçulmanos de todo o mundo rezam - por parte de funcionários israelitas são consideradas uma provocação em todo o mundo árabe e muçulmano. O facto de se rezar abertamente no local viola um status quo de longa data.

Os judeus têm sido autorizados a visitar e a percorrer o recinto sagrado, mas estão impedidos de rezar no local, devendo as tropas e a polícia israelitas assegurar essa proteção. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirma que Israel não alterará as normas que regem o local na sequência da visita de Ben-Gvir.

O ministro de extrema-direita visitou o local na sequência da divulgação pelo Hamas de vídeos que mostravam um refém israelita em Gaza magro e fraco. O vídeo provocou um alvoroço em Israel e aumentou a pressão sobre o governo de Netanyahu para que se chegue a um acordo que permita o regresso dos restantes reféns.

Famílias de reféns protestam, exigindo a libertação do cativeiro do Hamas na Faixa de Gaza, na praça conhecida como praça dos reféns em Telavive, Israel, sábado, 2 de agosto Ariel Schalit/AP

Cerca de 50 reféns estão ainda sob cativeiro do Hamas em Gaza, 20 dos quais se pensa estarem ainda vivos. Os reféns foram capturados após o ataque do Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, que causou a morte de 1200 pessoas.

A missão de Israel junto das Nações Unidas informou que solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre os reféns, que terá lugar na terça-feira.

"Eles não querem um acordo", disse Netanyahu sobre o Hamas. "Querem quebrar-nos usando estes vídeos de horror".

O seu gabinete disse que falou com a Cruz Vermelha para procurar ajuda para fornecer aos reféns alimentos e cuidados médicos. O Comité Internacional da Cruz Vermelha disse que estava "chocado com os vídeos angustiantes" e pediu acesso aos reféns.

A ala militar do Hamas disse estar pronta a responder positivamente aos pedidos da Cruz Vermelha para entregar alimentos aos reféns, se forem abertos corredores humanitários de "forma regular e permanente" em Gaza.

O vídeo que mostra Evyatar David, de 24 anos, num túnel pouco iluminado, é uma tentativa de pressionar Israel e aumentar as críticas globais contra o país para que chegue a um acordo, ao qual se opõe, apoiando, pelo contrário, novos ataques a Gaza.

Ben-Gvir apelou a Israel para que anexe formalmente a Faixa de Gaza e renovou o seu desejo de expulsão dos palestinianos do território, reavivando a retórica que tem complicado as negociações sobre os reféns e o cessar-fogo.

A sua visita foi condenada como um incitamento pelos líderes palestinianos, bem como pela Jordânia - guardiã da Mesquita de al-Aqsa -, pela Arábia Saudita e pela Turquia. Pouco depois, os rebeldes Houthi no Iémen dispararam três drones contra Israel, que, segundo Israel, foram intercetados.

As anteriores visitas de Ben-Gvir ao local sagrado provocaram uma erupção de violência no local e nas suas imediações, alimentando uma guerra de 11 dias com o Hamas em 2021.

Violência continua em torno dos pontos de distribuição de alimentos em Gaza

As autoridades sanitárias de Gaza afirmam que as forças israelitas mataram 33 palestinianos no domingo, a caminho dos centros de distribuição de ajuda. Testemunhas oculares afirmam que os soldados israelitas abriram fogo quando multidões famintas se dirigiam para os locais de distribuição de ajuda.

Yousef Abed descreveu o facto de ter sido alvo de fogo indiscriminado e de ter visto pelo menos três pessoas a sangrar no chão. "Não pude parar para as ajudar por causa das balas", disse.

Dois hospitais do sul e do centro de Gaza afirmaram ter recebido cadáveres provenientes das rotas que conduzem aos locais de ajuda da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma empresa norte-americana apoiada por Israel, incluindo 11 mortos na zona de Teina quando tentavam chegar ao centro de Khan Younis.

Três testemunhas oculares palestinianas, incluindo uma que viajava por Teina, disseram ter visto soldados abrirem fogo nas rotas, que se encontram em zonas militares.

As forças armadas israelitas afirmaram não ter conhecimento de vítimas em resultado dos seus disparos perto de locais de ajuda. O gabinete de imprensa da GHF disse que não houve disparos "perto ou nos nossos locais".

As Nações Unidas afirmam que 859 pessoas foram mortas perto das instalações da GHF entre 27 de maio e 31 de julho e que centenas de outras foram mortas ao longo das rotas dos comboios de alimentos liderados pela ONU.

Uma criança que veste uma camisola manchada com sangue falso participa numa manifestação em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza, Nablus, Cisjordânia, domingo, 3 de agosto. Majdi Mohammed/AP

A GHF afirma que os seus contratantes armados apenas utilizaram gás pimenta ou dispararam tiros de aviso para evitar aglomerações mortais. As IDF afirmam que apenas disparam tiros de aviso. Ambos afirmam que o número de mortos foi exagerado.

O Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, afirma que 93 crianças e 82 adultos morreram até à data devido a causas relacionadas com a má nutrição.

Segundo as Nações Unidas, são necessários 500 a 600 camiões de ajuda humanitária por dia para satisfazer as necessidades dos dois milhões de habitantes de Gaza, mas apenas uma fração desses camiões entra no enclave, naquilo que descreveu como uma catástrofe humanitária provocada pelo homem.

As mortes relacionadas com a desnutrição não estão incluídas na contagem de baixas de guerra do ministério.

O ministério diz que o número de mortos dos ataques israelitas em Gaza se aproxima dos 61.000. Os números não fazem distinção entre vítimas civis e combatentes, mas a ONU diz que as mortes que conseguiu verificar indicam que mais de dois terços eram mulheres e crianças.