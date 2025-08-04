ONU diz que 68 migrantes africanos morreram depois de barco virar ao largo da costa do Iémen

A ONU afirma que 68 pessoas morreram e mais de 70 estão desaparecidas depois de um barco que transportava migrantes se ter virado ao largo da costa do Iémen no domingo.

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É o último de uma série de naufrágios ao largo do Iémen que mataram centenas de migrantes africanos que fugiam da pobreza e das zonas de conflito na esperança de chegar aos países árabes ricos do Golfo.

O navio - que transportava 154 migrantes etíopes - afundou-se no Golfo de Aden, ao largo da província de Abyan, no sul do Iémen. Apenas 12 migrantes a bordo do navio sobreviveram ao acidente, segundo o chefe da Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU no Iémen, Abdusattor Esoev.

Esoev acrescentou que os corpos de 54 migrantes deram à costa no distrito de Khanfar e outros 14 foram encontrados mortos e levados para a morgue de um hospital em Zinjibar, a capital da província na costa sul do Iémen.

A direção de segurança de Abyan afirma que está em curso uma operação de busca e salvamento em grande escala, dado o elevado número de migrantes mortos e desaparecidos. Um grande número de cadáveres já foi recuperado: os corpos estavam espalhados por uma vasta área da costa.

O Iémen continua a ser uma rota importante para os migrantes do Leste e do Corno de África que tentam chegar aos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) para trabalhar, apesar de uma guerra civil devastadora que dura há mais de uma década.

Os migrantes são frequentemente transportados em embarcações perigosas e sobrelotadas por contrabandistas e atravessam o Mar Vermelho ou o Golfo de Aden. Nos últimos meses, a ONU verificou que centenas de migrantes africanos perderam a vida nestas viagens perigosas.

Em março, foi confirmada a morte de duas pessoas e o desaparecimento de 186 outras depois de quatro embarcações que transportavam centenas de migrantes se terem virado ao largo das costas do Iémen e do Djibuti, segundo a OIM.

Em 2024, mais de 60.000 migrantes africanos chegaram ao Iémen, uma diminuição de cerca de 38% em relação aos números de 2023, que ultrapassaram os 97.000. A OIM afirma que a diminuição é atribuída a um maior patrulhamento das águas pelas autoridades iemenitas e regionais.