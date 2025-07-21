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Mais de 70 migrantes resgatados ao largo da costa grega

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Foto de ficheiro Direitos de autor  Panagiotis Balaskas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Panagiotis Balaskas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Ioannis Karagiorgas
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Semana começou com o salvamento de dezenas de migrantes pela guarda costeira grega.

Os fluxos migratórios da Líbia para Gavdos e Creta, na Grécia, continuam sem diminuir, apesar dos contactos diplomáticos e da pressão exercida sobre as autoridades líbias.

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A semana começou com o salvamento de mais 70 migrantes a bordo de um barco na zona marítima a sul de Kali Liménes, Heraklion.

Um barco da guarda costeira procedeu ao resgate dos migrantes e transportou-os em segurança para o porto de Kales Limenoi.

Durante o fim de semana já tinham chegado a Creta quase 300 migrantes.

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