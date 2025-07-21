Mais de 70 migrantes resgatados ao largo da costa grega

Semana começou com o salvamento de dezenas de migrantes pela guarda costeira grega.
Os fluxos migratórios da Líbia para Gavdos e Creta, na Grécia, continuam sem diminuir, apesar dos contactos diplomáticos e da pressão exercida sobre as autoridades líbias.
A semana começou com o salvamento de mais 70 migrantes a bordo de um barco na zona marítima a sul de Kali Liménes, Heraklion.
Um barco da guarda costeira procedeu ao resgate dos migrantes e transportou-os em segurança para o porto de Kales Limenoi.
Durante o fim de semana já tinham chegado a Creta quase 300 migrantes.