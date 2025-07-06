Mais de 750 imigrantes ilegais intercetados a sul de Gavdos na Grécia

Numa série de operações em grande escala sob a coordenação do Centro Unificado de Coordenação de Busca e Salvamento (ESRC) e com a assistência da Guarda Costeira Grega, mais de 753 estrangeiros foram resgatados nas últimas horas na zona marítima a sul de Gavdos, mas também nas zonas costeiras do Município de Gortyna, Heraklion.

De acordo com a Guarda Costeira-Helénica, a maior operação foi registada a 25 milhas náuticas a sudeste de Gavdos, onde 430 pessoas a bordo de um barco de pesca sobrecarregado foram resgatadas com a cooperação de um barco de patrulha da Guarda Costeira e de um navio-tanque com bandeira do Panamá. As pessoas resgatadas foram transportadas para o porto de Agia Galini.

Algumas horas antes, 67 refugiados/migrantes foram avistados a 30 milhas náuticas a sul de Gavdos por um navio de carga com pavilhão das Ilhas Marshall, e transferidos para o porto de Paleochora.

Num incidente separado, outras 20 pessoas foram resgatadas por um barco de patrulha da Guarda Costeira a sul de Gavdos e transferidas para a ilha com o mesmo nome.

Além disso, 73 estrangeiros foram resgatados a 32 milhas náuticas a sul de Kalia Limeni, com a assistência de um cargueiro de bandeira portuguesa, e, apesar das condições climatéricas favoráveis, transportados em segurança para o porto local.

Avistamentos também em terra

Simultaneamente, foram registados dois novos desembarques nas zonas costeiras do município de Gortyna, em Heraklion, Creta. Foram detetados 96 refugiados na praia de Loutra e 67 pessoas na praia de Lentas.

Todas as pessoas resgatadas foram transferidas para pontos de primeira receção seguros, locais onde foram registadas e receberam os primeiros cuidados.