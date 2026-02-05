Um marroquino resgatado pela Guarda Costeira foi identificado pelos outros migrantes como o possível traficante.
Na quarta-feira à noite, um homem marroquino de 31 anos, que foi resgatado pela guarda costeira grega, foi detido em Chios como o alegado traficante dos migrantes cujo barco colidiu com uma embarcação da guarda costeira grega.
O homem de 31 anos foi identificado pelos imigrantes resgatados e foi detido e acusado de "facilitar" a imigração ilegal, "entrada ilegal na Grécia", "provocar um naufrágio" e "desobediência".
Ainda decorre uma operação de busca e salvamento com a participação de cinco barcos de patrulha da guarda costeira, três veículos de patrulha terrestres com membros da Autoridade Portuária Central de Chios e da Estação Portuária de Kardamylon, enquanto um helicóptero da guarda costeira participou a partir do ar, para procurar pessoas desaparecidas. Até agora os resultados foram negativos.
Um total de 22 feridos estão a ser tratados no hospital de Chios, incluindo 10 crianças. Três permanecem na Unidade de Cuidados Intensivos mas o seu estado é estável.
Duas mulheres grávidas estão a ser tratadas e estão fora de perigo, mas perderam os seus bebés.
O Ministério dos Assuntos Marítimos ordenou um inquérito administrativo oficial sobre o incidente, enquanto a investigação preliminar continua na Autoridade Portuária de Chios.