Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Detido alegado responsável pelo naufrágio em Chios que matou 15 migrantes

O barco da guarda costeira que foi atingido pelo barco do traficante
O barco da guarda costeira que foi atingido pelo barco do traficante Direitos de autor  Hellenic Coast Guard
Direitos de autor Hellenic Coast Guard
De Ioannis Karagiorgas
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Um marroquino resgatado pela Guarda Costeira foi identificado pelos outros migrantes como o possível traficante.

Na quarta-feira à noite, um homem marroquino de 31 anos, que foi resgatado pela guarda costeira grega, foi detido em Chios como o alegado traficante dos migrantes cujo barco colidiu com uma embarcação da guarda costeira grega.

O homem de 31 anos foi identificado pelos imigrantes resgatados e foi detido e acusado de "facilitar" a imigração ilegal, "entrada ilegal na Grécia", "provocar um naufrágio" e "desobediência".

Ainda decorre uma operação de busca e salvamento com a participação de cinco barcos de patrulha da guarda costeira, três veículos de patrulha terrestres com membros da Autoridade Portuária Central de Chios e da Estação Portuária de Kardamylon, enquanto um helicóptero da guarda costeira participou a partir do ar, para procurar pessoas desaparecidas. Até agora os resultados foram negativos.

Um total de 22 feridos estão a ser tratados no hospital de Chios, incluindo 10 crianças. Três permanecem na Unidade de Cuidados Intensivos mas o seu estado é estável.

Duas mulheres grávidas estão a ser tratadas e estão fora de perigo, mas perderam os seus bebés.

O Ministério dos Assuntos Marítimos ordenou um inquérito administrativo oficial sobre o incidente, enquanto a investigação preliminar continua na Autoridade Portuária de Chios.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Colisão ao largo de Chios faz 15 mortos: Guarda Costeira diz que lancha não obedeceu às instruções

Pelo menos 15 mortos em naufrágio de ferry com 350 pessoas a bordo nas Filipinas

Capitão russo envolvido em colisão mortal no Mar do Norte vai a julgamento no Reino Unido