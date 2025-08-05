Os planos para retirar a estátua de uma sereia de um marco histórico na Dinamarca estão a alimentar um debate no país, com a escultura caracterizada por seios volumosos a ser criticada como "feia e pornográfica".

A Den Store Havfrue (a Grande Sereia), de 14 toneladas de granito, vai ser retirada do Forte Dragør, parte das antigas fortificações marítimas de Copenhaga, segundo a imprensa local.

A Agência Dinamarquesa dos Palácios e da Cultura terá tomado a decisão porque a estátua não "se enquadra no ambiente histórico-cultural" do marco de 1910.

Mathias Kryger, crítico de arte do jornal dinamarquês Politiken, disse aos média locais que a estátua era "feia e pornográfica". No jornal Berlingske, outra jornalista, Sørine Gotfredsen, afirmou que muitas pessoas consideram a estátua "vulgar, pouco poética e indesejável".

No entanto, o homem que encomendou a estátua, Peter Bech, sublinhou que se trata de uma bênção para a zona de Dragør e que atraía visitantes. Descreveu as críticas como "puro disparate".

"A sereia tem proporções completamente normais em relação ao seu tamanho. É claro que os seios são grandes numa mulher grande", defendeu Bech, em declarações à emissora dinamarquesa TV 2 Kosmopol.

O político local Paw Karslund fez eco desta opinião.

"Acho que o argumento de que a estátua é feia e pornográfica é demasiado primitivo", afirmou na semana passada. "Não devíamos ter tanto medo de um par de seios".

Bech disse que quer encontrar uma maneira de manter a estátua na área, enquanto Karslund pediu que ela fosse transferida para uma instalação permanente no vizinho Parque da Praia de Tårnby.

A Grande Sereia foi instalada pela primeira vez no Cais de Langelinie, em Copenhaga, perto da Pequena Sereia, em 2006. Mas foi removida em 2018 e transferida para Dragør - cerca de 15 quilómetros a sul da capital dinamarquesa - alegadamente após críticas dos residentes locais.

A famosa estátua da Pequena Sereia de Hans Christian Andersen, uma das maiores atrações turísticas de Copenhaga, tem sido repetidamente vandalizada nos últimos anos. A sereia foi arrancada do seu poleiro, coberta de tinta e de slogans políticos e até decapitada.

Em 2023, a instalação de uma escultura de sereia chamada Il Mare (O Mar) na pequena cidade piscatória de Monopoli, na região italiana de Puglia, foi criticada por ser "demasiado provocadora".