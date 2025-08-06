Israel convocou uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para exigir a libertação dos reféns do Hamas em Gaza. O grupo israelita divulgou um vídeo em que um homem de 24 anos aparece visivelmente desnutrido.

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Os reféns israelitas suscitaram uma onda de solidariedade, mas a situação dos mais de dois milhões de palestinianos que passam fome no enclave atraiu ainda mais atenção.

A maioria dos membros do Conselho de Segurança acusou Israel de estar a fabricar uma crise humanitária em Gaza, apontando para o bloqueio de dois meses imposto pelo governo e pelas forças armadas à Faixa de Gaza, bem como para a falta de autorização de entrada de alimentos e medicamentos suficientes no território devastado pela guerra.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, pelo menos 188 palestinianos, incluindo 94 crianças, morreram de causas relacionadas com a má nutrição até à data.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, que se deslocou a Nova Iorque para participar na sessão, acusou a Rússia, outros membros do Conselho e os órgãos de comunicação social internacionais de propagarem "tantas mentiras" e desinformação anti-Israel.

Sa'ar afirmou ainda que os membros do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina não estão a alimentar os reféns, que "apreciam carne, peixe e legumes". O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou ainda que o seu país está a permitir a entrada de "enormes quantidades de ajuda" no território sitiado e acusou o Hamas de pilhagem.

O principal diplomata israelita declarou que o grupo está a roubar alimentos, material médico e outros bens de primeira necessidade, utilizando-os como "instrumento financeiro" para obter rendimentos. O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, já tinha refutado estas afirmações, afirmando não haver provas que as sustentem.

Sa'ar acusou também os palestinianos de "inventarem o terrorismo" e o Hamas de querer continuar a guerra em vez de chegar a um acordo de cessar-fogo com Israel.

"O mundo está virado do avesso enquanto o Hamas gere a sua máquina de propaganda", afirmou. "Um mundo em que Israel é colocado no banco dos réus enquanto luta pela sua sobrevivência. Há um nome para isto: chama-se antissemitismo".

Testemunhos dos familiares dos reféns

Itay David, irmão de Evyatar David, de 24 anos, que apareceu num vídeo divulgado pelo Hamas com um aspeto magro e fraco num túnel em Gaza, a dizer que estava a "cavar a sua própria sepultura", apelou ao Conselho de Segurança para tomar medidas e proteger as suas vidas.

"Não os deixem morrer. Não temos tempo. Não os deixem passar nem mais um minuto na escuridão".

Esta imagem de um vídeo sem data, divulgado a 1 de agosto pelo Hamas, mostra o refém israelita Evyatar David a marcar um registo de comida num calendário, no interior do túnel AP/AP

Chamando ao seu irmão "um esqueleto vivo", Itay instou os 15 membros do Conselho de Segurança, através de um vídeo, a prestar ajuda humanitária aos reféns, afirmando que o Hamas está a causar-lhes danos psicológicos e físicos e a negar-lhes "as necessidades mais básicas da vida".

Israel criticado pelo sofrimento humano em Gaza

Muitos eurodeputados, incluindo o Reino Unido e a Serra Leoa, elogiaram Itay por defender o seu irmão e condenaram a tomada de reféns pelo Hamas como um crime de guerra, mas também acusaram Israel de cometer o seu próprio crime.

O embaixador da Serra Leoa na ONU, Michael Imran Kanu, afirmou que a tomada de reféns é um crime internacional que deve ser objeto de ação penal, mas que "uma atrocidade não pode justificar outra".

"Embora manifestemos a nossa profunda preocupação com os reféns, não podemos ignorar a catástrofe humanitária mais vasta que se abateu sobre Gaza", afirmou. "O povo de Gaza foi sujeito a um bloqueio e a um cerco que o privou de alimentos, água, combustível e material médico", o que também pode constituir um crime de guerra.

A embaixadora do Reino Unido na ONU, Barbara Woodward, reiterou o apoio de Londres à libertação imediata dos reféns, mas também criticou Israel por restringir a ajuda e obrigar o enclave densamente povoado a viver em condições de fome.

"Desde que o cessar-fogo terminou, o sofrimento dos reféns e dos civis palestinianos atingiu níveis novos e chocantes", afirmou. "As restrições impostas por Israel à ajuda humanitária conduziram à fome que se está a verificar em Gaza", como referem os peritos internacionais que controlam a fome a nível mundial".

Na semana passada, Woodward falou com médicos que trabalharam em Gaza. "Viram crianças tão subnutridas que as suas feridas se agravaram durante meses sem sarar", disse, e viram leite em pó para bebés confiscado pelos militares israelitas.

"Apelo agora a Israel para que atue no sentido de aliviar o terrível sofrimento", afirmou.

Cerca de 250 reféns foram feitos após o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1200 pessoas. A maioria foi libertada em vários acordos de troca de reféns, mas 50 deles permanecem em Gaza e acredita-se que cerca de 20 ainda estejam vivos.

O ataque do Hamas foi seguido de uma ofensiva militar israelita total na Faixa de Gaza, que já vai no seu 22º mês. Os ataques israelitas já mataram mais de 61 000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

A ONU afirma que mais de dois terços das mortes que conseguiu verificar de forma independente eram mulheres e crianças.