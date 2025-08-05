Netanyahu convoca gabinete de segurança para discutir o plano de ocupação de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse na segunda-feira que iria reunir o seu gabinete de segurança no final desta semana para discutir a forma como as forças armadas de Israel iriam atingir os seus objetivos na guerra contra o Hamas.

"Temos de continuar a manter-nos unidos e a lutar juntos para atingir os objetivos de guerra que estabelecemos: a derrota do inimigo, a libertação dos nossos reféns e a garantia de que Gaza deixará de constituir uma ameaça para Israel", afirmou.

Na segunda-feira, Netanyahu anunciou que pretende ocupar completamente toda a Faixa de Gaza, incluindo o lançamento de operações militares em áreas onde se acredita que se encontram os restantes reféns detidos pelo Hamas.

A declaração de Netanyahu seguiu-se à divulgação de novos vídeos de reféns subnutridos detidos em Gaza, que horrorizaram os israelitas e suscitaram duras críticas dos líderes mundiais.

Netanyahu afirmou que os vídeos reforçaram a sua determinação em derrubar o Hamas, parecendo deixar de lado a busca de um acordo negociado. Em vez disso, o líder israelita deu a entender a sua intenção de ocupar totalmente o enclave palestiniano.

Num documento visto pela Euronews, com data de dezembro de 2023, o governo israelita imaginou um plano semelhante, que exclui explicitamente a soberania da Palestina, ou mais especificamente a Autoridade Palestiniana (AP), ou a presença da agência de ajuda das Nações Unidas UNRWA como fonte de ajuda humanitária.

O impulso de Netanyahu para aumentar as operações militares depara-se com uma forte oposição dentro de Israel, incluindo de membros do seu próprio governo, bem como de figuras culturais proeminentes.

No entanto, as negociações de cessar-fogo entre o Hamas e Israel chegaram a um impasse sem grandes avanços em várias ocasiões, com os mediadores a esforçarem-se por ultrapassar os obstáculos de ambos os lados.

Dezenas de palestinianos mortos à procura de ajuda

As imagens dos reféns foram divulgadas numa altura em que as organizações humanitárias e os peritos internacionais continuam a alertar para o "pior cenário de fome" que se está a desenrolar na Faixa de Gaza, onde há meses que chega uma quantidade limitada de ajuda.

Na segunda-feira, dezenas de palestinianos foram mortos à procura de ajuda, disseram as autoridades sanitárias, acrescentando que outros cinco tinham morrido de fome.

Palestinianos lutam para conseguir alimentos doados numa cozinha comunitária na cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Jehad Alshrafi/AP

Desde maio, várias centenas de pessoas que procuravam ajuda e se dirigiam aos locais de distribuição ou aos comboios de ajuda foram mortas em incidentes em que os militares israelitas abriram fogo perto de civis, de acordo com testemunhas, funcionários da saúde e o gabinete dos direitos humanos das Nações Unidas.

Em resposta à falta de alimentos e à fome crescente em Gaza, vários países recorreram ao lançamento de ajuda por via aérea sobre a Faixa de Gaza.

Embora muitos tenham aplaudido a visão das paletes a cair do ar, a ONU e os grupos de ajuda alertaram para o facto de as entregas de paraquedas serem perigosas para os residentes e muito menos eficazes do que a entrega por camiões.

As paletes são frequentemente lançadas no Mar Mediterrâneo, o que leva as pessoas a correr para a água, ou nas chamadas zonas vermelhas, das quais os militares mandaram os residentes sair. Num caso, um caixote caiu sobre uma tenda onde se encontravam pessoas deslocadas.

Os palestinianos correm para recolher a ajuda humanitária lançada por pára-quedas em Zawaida, na Faixa de Gaza central, na segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Abdel Kareem Hana/AP

No domingo, pelo menos 16 pessoas foram mortas enquanto aguardavam a chegada de camiões de ajuda da ONU perto do cruzamento de Zikim, controlado por Israel, o principal ponto de entrada de ajuda no norte de Gaza, segundo as autoridades sanitárias.

Outras 10 pessoas foram mortas à espera de camiões de ajuda no Corredor Morag, que os militares israelitas abriram entre as cidades meridionais de Khan Younis e Rafah.

Iémen volta a lançar mísseis contra Israel

Na madrugada de terça-feira, as forças armadas israelitas anunciaram ter intercetado um míssil lançado do Iémen, noticiaram os meios de comunicação social locais.

Na semana passada, os Houthis do Iémen afirmaram que iriam continuar a atacar navios comerciais pertencentes a qualquer empresa que tenha negócios com portos israelitas.

Os rebeldes apoiados pelo Irão disseram que os países devem pressionar Israel a parar a sua campanha militar em Gaza e levantar o bloqueio ao território palestiniano "se quiserem evitar esta escalada".